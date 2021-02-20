На Ставрополье фура протаранила автомобиль ДПС

Два легковых автомобиля после столкновения с грузовиком вылетели в кювет Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

В Андроповском районе Ставрополья на федеральной трассе "Кавказ" грузовик на полной скорости врезался в стоящий на обочине автомобиль Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, пострадали двое инспекторов ДПС.

Правоохранители остановились на трассе, перед ними стоял автомобиль "Nissan Tiida". Женщина-водитель из этой машины стояла рядом с автомобилем ДПС. В этот момент в заднюю часть машины полицейских и врезался грузовик. По иинерции легковушка врезалась в Nissan.

- Грузовой автомобиль допустил столкновение со служебным автомобилем и автомобилем женщины. В результате сотрудники полиции госпитализированы с различными телесными повреждениями, женщина от госпитализации отказалась, - говорится в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как отметили в УГИБДД региона, за рулем грузовика находился 30-летний мужчина. Сам он заявил, что заснул за рулем.

Следователи начали процессуальную проверку инцидента, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.