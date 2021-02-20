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20.02.2021 17:19
Рубрика: Власть

В Северной Осетии готовят специалистов для курорта "Мамисон"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
В Северной Осетии во Владикавказском торгово-экономическом техникуме (ВТЭТ) началась подготовка специалистов курортной и гостиничной сферы, которые в дальнейшем будут работать на Всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон". Будущих сотрудников горнолыжного курорта обучают по двум направлениям: туризм и администрирование отеля.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
В Осетии 20 инвесторов готовы развивать проекты на "Мамисоне"

Чтобы подготовить специалиста высокого класса, в техникуме вводятся дополнительные предметы в соответствии с международными стандартами. При этом большое внимание отводится разработке и защите собственных проектов, а также практическим занятиям на предприятиях: с ними у техникума заключены договоры о сотрудничестве.

"Туризм - очень важное направление для экономики республики, - рассказывает директор техникума Валерий Абиев. - Оно может стать ключевым драйвером для экономического роста региона, а поэтому все составляющие, в том числе и кадры, должны работать качественно, в соответствие с мировыми стандартами".

Благодаря участию Владикавказского торгово-экономического техникума в федеральном гранте появилась возможность оснащения лабораторий современной техникой, при помощи которой студенты могут создавать виртуальные туры, причем выбрать для этого любую точку планеты. Также в лаборатории администрирования отеля для обучения воссоздан настоящий гостиничный номер, где ученик имеет возможность отработать все позиции, необходимые для создания уюта и поддержания чистоты в номере. Организовать такие лаборатории удалось в рамках национального проекта "Образование".

Учитывая возрастающее число туристов, в том числе из-за рубежа, особый акцент ставится на изучении английского языка, причем не только разговорного, но и для делового общения. Помимо иностранного языка в образовательный курс дополнительно введены два предмета: география родного края и история.

Обучение будущих гидов и специалистов гостиничного бизнеса длится три года. Эти направления очень востребованы у абитуриентов, ведь сервис и услуги год от года расширяют свои горизонты, а значит, увеличивается и потребность в такого рода профессиях. При этом всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии. И ожидается, что он станет центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая: тут есть многочисленные культурные объекты, в том числе памятники средневековья, православные храмы, родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 уникальных объектов, включенных в реестр исторического наследия. Все каменные строения относятся к памятникам федерального и регионального значения.

Преимущества "Мамисона" также и в уникальных природных условиях. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха. Это альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечивают ледники, расположенные на большой высоте над уровнем моря.

"Мамисон" - это еще и великолепная бальнеология на базе известнейших источников - Тиб-1 и Тиб-2. Разведанные запасы воды очень большие, ее целебные свойства проверены тысячелетиями, что позволяет организовать лечение и оздоровление в межсезонье.

Фото: Пресс-служба правительства РСО-Алания
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Строительство "Мамисона" началось еще в 2008 году по федеральной целевой программе "Юг России". В 2010-м там даже создали особую экономическую зону (ОЭЗ) с целью привлечь частные инвестиции. До 2014 года успели построить автодорогу Зарамаг - Мамисон, линии электропередачи и подстанцию, водозаборы и водопроводные сети, которые в эксплуатацию не ввели. Были выполнены все изыскательские и геодезические работы, разработаны проекты планировки и межевания территории, однако время шло, а частные инвесторы не появлялись. Финансирование проекта со стороны федерального бюджета было приостановлено, а в 2016 году "Мамисон" лишился статуса особой экономической зоны.

Еще два года назад надежд на реализацию проекта "Мамисон" не было, но благодаря настойчивости главы республики Вячеслава Битарова курорт обретает жизнь.

Вопрос о возрождении строительства курорта Вячеслав Битаров поднимал многократно. В частности, в марте 2017 года в ходе рабочей встречи Битаров обсудил с президентом страны Владимиром Путиным возможность оказания помощи в реализации проекта "Мамисон". После этой встречи начался новый путь развития всесезонного горно-рекреационного комплекса (ВГРК). В ноябре 2018 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, республике было выделено 100 миллионов рублей на создание проектно-сметной документации (ПСД), еще 20 миллионов на эти же цели выделили из республиканского бюджета. После чего был объявлен конкурс на разработку ПСД, который выиграла "Доппельмайер Раша". В целях возвращения курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны властями Северной Осетии была подана заявка в минэкономразвития России, которую одобрили 25 сентября 2020 года и вернули курорту статус ОЭЗ.

В конце октября прошлого года правительство Северной Осетии и министерство экономического развития России подписали график мероприятий по развитию ВТРК "Мамисон" до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристко-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 миллиарда рублей.

В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 километра горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры. Определен победитель аукциона АО "Курорты Северного Кавказа" по выбору поставщика оборудования для канатных дорог, это - ООО "МНД" из Москвы. На сегодняшний день закончено строительство понтонного моста через водохранилище ГЭС. На 25 процентов завершена реконструкция тоннеля к будущему курорту. Его протяженность около 500 метров. Завершение работ по реконструкции планируется к концу 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделены первые 200 миллионов рублей. В ближайшее время на территории "Мамисона" появится точка доступа к сети интернет.

Второй и третий этапы развития курорта предусматривают строительство горнолыжных трасс, системы лавинозащиты, автомобильных дорог, парковки, а также объектов размещения и инфраструктуры: отелей, вилл, коттеджей, магазинов и ресторанов.

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