Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android

Известный специалист в области IT-технологий Григорий Клюшников адаптировал мегапопулярное приложение Clubhouse для системы Android. Как отметил разработчик в своем Twitter, ему надоело ждать, пока создатели разработают версию приложения для этой платформы, и он написал свою.

На приложение Клюшников потратил всего один день. Сейчас оно размещено на сервисе GitHub.

Пользователи, зашедшие с Android, имеют возможность просматривать чужие профили, подписываться на них, а также общаться в комнатах. А вот модерировать беседы или создавать их пока что на Android нельзя.

Разработчики Clubhouse пока никак не отреагировали на создание Android-версии. Правда, сам Клюшников не исключил, что они могут ее заблокировать.

В компетенциях Григория Клюшникова сомневаться не приходится. Одна из самых известных его работ - Android-приложение социальной сети "ВКонтакте".