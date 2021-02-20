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20.02.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Представители руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" задержаны в Архангельске и Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств.

Как сообщает СК по Архангельской области и НАО, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По данным следствия, их действия по злоупотреблению полномочиями в период с 2018-го по 2020 год создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области.

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Работа "Архоблэнерго" была дестабилизирована, полагает следствие. Компания понесла ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей, ее убытки превысили 290 миллионов. Кредиторскую задолженность "Архоблэнерго" искусственно увеличили до более чем миллиарда рублей. При этом компания задолжала бюджету свыше 140 миллионов рублей налогов и страховых взносов.

Подозреваемые действовали из личных корыстных интересов, считает следствие. Кроме того, их действия по дестабилизации финансового положения "Архоблэнерго" и дальнейшему банкротству компании были направлены на то, чтобы получить контроль над топливно-энергетическим рынком Поморья, сообщает ФСБ России.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Дело возбуждено по материалам управления "П" СЭБ ФСБ России, регионального управления ФСБ и УМВД по Архангельской области.

Гендиректора "Архоблэнерго" задержали в Архангельске. При участии СОБРа по месту жительства и работы подозреваемых прошли обыски, изъяты документы.

Суд изберет задержанным меру пресечения 22 февраля. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

Территориальная генерирующая компания №2 (ТГК-2) имеет подразделения в Архангельской и Вологодской областях, Великом Новгороде, Ярославле, Костроме, Рыбинске и Скопье (Македония). Головной офис компании находится в Ярославле. Как пояснили "РГ" в региональном следкоме, на данном этапе расследование касается только деятельности ТГК-2 в Поморье.

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