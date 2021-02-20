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20.02.2021 13:17
Рубрика: Происшествия

В Калининграде предпринимателя осудили за взятку министру в 15 млн

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор главе лесозаготовительной компании. Женщину признали виновной в даче взятки в особо крупном размере министру природных ресурсов и экологии Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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Как установили следствие и суд, 10 июня 2020 года подсудимая, действуя в интересах предприятия, передала главе регионального минприроды 15 миллионов рублей. Взамен предпринимательница рассчитывала перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без торгов.

Как уточнили в прокуратуре Калининградской области, ранее лесозаготовительная компания не соблюла ряд условий, предусмотренных Лесным кодексом РФ. Опасаясь получить отказ в заключении нового договора аренды, представитель фирмы решила исправить ситуацию с помощью взятки.

Однако министр заранее уведомил правоохранителей о незаконном предложении. Поэтому передача денег проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

На стадии предварительного следствия глава фирмы признала вину частично. В то же время следователи регионального управления СК собрали неопровержимые доказательства, на основании которых суд вынес приговор.

С учетом мнения прокурора калининградке назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима без штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

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