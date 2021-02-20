В Петербурге двух продавцов освободили из рабства

В Петербурге сотрудники комитета по межнациональным отношениям и администрации Василеостровского района вызволили из рабства двух граждан Узбекистана. Семейная пара работала в магазине на Васильевском острове, владелец торговой точки жестоко избивал продавцов, сообщает комитет по межнациональным отношениям.

Уйти от недобросовестного работодателя сотрудники не могли, у них отобрали паспорта. Кроме того, владелец торговой точки регулярно запугивал продавцов тем, что якобы на него нет управы, и заставлял их нарушать законодательство, в частности, продавать крепкий алкоголь.

В итоге семейная пара смогла написать в комитет по межнациональным отношениям. Чиновники вместе с сотрудниками районной администрации выехали в магазин, вызвали полицию. Информация подтвердилась: людей действительно удерживали в магазине на положении рабов.

Сейчас супруги написали заявление на своего работодателя. Правовую поддержку им оказывают сотрудники администрации и комитета, а также работники благотворительного фонда, занимающегося помощью мигрантам.