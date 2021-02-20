В Петербурге при прорыве трубы пострадали мужчина и женщина

В Северной столице на Васильевском острове сегодня ночью прорвало трубу с горячей водой. Как сообщили корреспонденту "РГ" в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", в результате ЧП пострадали двое прохожих.

- Сообщение о технологическом нарушении у дома 54 по 7-й лини Васильевского острова поступило в 01.20, - рассказали в пресс-службе теплосетевой организации. - К 10 часам утра ремонтные работы были завершены, заменено около семи метров труб ненадлежащего состояния, все дома в зоне аварии уже переведены на штатное теплоснабжение.

Во время прорыва в зоне ЧП оказались два человека - мужчина и женщина, они были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь в лечении", - заверили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".