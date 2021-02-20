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20.02.2021 21:24
Рубрика: Происшествия

В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В Республике Коми в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина вскрылась масштабная схема хищений. Материалы в следствие поступили из прокуратуры и УФСБ по Коми.

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Как сообщают в региональном СК, в вуз было зачислено более 80 фиктивных студентов.Само тестирование тоже было ненастоящим. На обучение студентов выделялись деньги из федерального бюджета. Также "учащимся" начислялась стипендия и пособия.

Эти деньги студенты отдавали сотрудникам вуза. Сейчас силами МВД и ФСБ задержаны четверо сотрудников университета. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "растрата" и "злоупотребление служебными полномочиями". В ближайшее время суд изберет сотрудникам вуза меру пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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