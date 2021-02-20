В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам

В Республике Коми в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина вскрылась масштабная схема хищений. Материалы в следствие поступили из прокуратуры и УФСБ по Коми.

Как сообщают в региональном СК, в вуз было зачислено более 80 фиктивных студентов.Само тестирование тоже было ненастоящим. На обучение студентов выделялись деньги из федерального бюджета. Также "учащимся" начислялась стипендия и пособия.

Эти деньги студенты отдавали сотрудникам вуза. Сейчас силами МВД и ФСБ задержаны четверо сотрудников университета. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "растрата" и "злоупотребление служебными полномочиями". В ближайшее время суд изберет сотрудникам вуза меру пресечения.