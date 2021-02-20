"Зенит" выбыл из Кубка России, проиграв дома "Арсеналу"

"Зенит" не смог выйти в четвертьфинал Кубка России по футболу, уступив дома тульскому "Арсеналу" - 1:2.

Накануне матча стало известно, что коронавирусом заболел основной полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Вильмар Барриос. С учетом того, что сыграть не смогли Малком и Сердар Азмун, команда Сергея Семака лишилась сразу нескольких лидеров.

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Далер Кузяев на 19-й минуте вывел хозяев вперед. Но "Арсенал" такое начало не смутило. Прошло немного времени и Кирилл Панченко счет сравнял. Ближе к концу тайма в ворота хозяев был назначен не самый очевидный пенальти. Его реализовал Роберт Бауэр.

Во втором тайме гости забили еще, но гол Евгения Луценко отменили после видеопросмотра. У нападающего было положение вне игры.