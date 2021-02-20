Футболисты из Крыма отравились в пансионате Новороссийска

11 подростков из Академии футбола Крыма и пятеро их сопровождающих госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в Новороссийске. Как сообщили в администрации города, за помощью медиков спортсмены начали обращаться 18 февраля.

- Группа футболистов АНО "Академия футбола Крыма" с 12 февраля находилась на спортивно-тренировочных сборах в урочище Широкая Балка в Новороссийске. 19 февраля в администрацию города Новороссийска поступила информация, что накануне вечером за медицинской помощью обратились 11 подростков и пять взрослых из этой группы, - говорится в сообщении администрации.

На сборы в "Пансионат им. А.И. Майстренко" приехали команды 2004 и 2005 годов рождения, всего 46 человек, 11 из них - взрослые. Группу сопровождал фельдшер, именно к нему обратились за помощью первые спортсмены, почувствовавшие недомогание.

Власти Новороссийска временно приостановили работу пищеблока в пансионате, сейчас специалисты разбираются, что могло стать причиной отравления. Пока для оставшихся в пансионате подростков организовали привозное питание.

Ситуацией заинтересовалось управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В пансионате организовано проведение эпидемиологического расследования.

- Для установления причин заболевания проживающих кишечной инфекцией произведен отбор материала для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды. Результаты в работе, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили "РГ" в администрации Новороссийска, к утру субботы и взрослым, и подросткам стало лучше, они готовятся к выписке.