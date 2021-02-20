Главу Ейского района Кубани и его замов задержали правоохранители

В Краснодарском крае в пятницу задержан глава Ейского района Виктор Ляхов и несколько его заместителей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, задержанных доставили в правоохранительные органы для дачи показаний.

- Пока не разглашаются подробности возможных правонарушений, процессуальный статус задержанных еще не определен, - говорится в сообщении.

Ляхова и его замов доставили в столицу Кубани - Краснодар, который находится в 200 километрах от Ейска. По неподтвержденной информации, задержали двух из шести заместителей главы района, кого именно пока неизвестно. В самой администрации территории 19 февраля прошли обыски.