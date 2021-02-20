Программа развития Крыма продлена до 2025 года

Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года, а ее финансирование увеличено на 122 млрд рублей - до 620,2 млрд рублей.

Основные цели программы - интеграция Крыма и Севастополя в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений для устойчивого экономического развития, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"По поручению президента была разработана программа с продлением до 2025 года, предусматривающая включение социально-значимых объектов. Всего в рамках программы регионам в период с 2021 по 2025 год будет выделено порядка 600 млрд рублей. На эти средства будет реализовано более 550 объектов. В их числе - объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги "Таврида" к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении. Продление программы позволит лучше планировать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все намеченные объекты в срок", - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, документом продлевается упрошенный механизм доведения средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы в 2021 году.

"Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации до 2025 года, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя", - отметил замминистра экономического развития Сергей Назаров.

На 2021 год в программе запланировано завершение строительства целого ряда важных инфраструктурных объектов, в том числе Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительство водовода в поселке Орджоникидзе, Феодосии, строительство и реконструкция дороги Симферополь - Евпатория - Мирный. Также запланировано открытие 3 школ, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 детских садов.

Севастополь получил дополнительный импульс в развитии, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Продление программы позволит ввести в строй дополнительные объекты. "Самый важный вопрос - водоснабжение. Запланированы мероприятия по очистке стоков на КОС "Южные", снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды", - отметил он. Также будет отремонтирована улица Капитанская, где строится культурный кластер, добавлены средства на программы газификации и теплоснабжения. Включены мероприятия по строительству театра танца им. В.А. Елизарова, ремонтно-реставрационные работы театра им. А.В. Луначарского.

"Благодаря реализации федеральной целевой программы в республику Крым вкладываются колоссальные федеральные средства, регион меняется и хорошеет на глазах, уверен, что совсем скоро Крым станет новой точкой мирового притяжения. Сегодня Крым сам похож на большую строительную площадку и преображается с каждым годом", - считает зампредседателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.