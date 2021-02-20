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20.02.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

Севастополец признался, что закопал убитую жену во дворе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
42-летний житель Севастополя признался в убийстве жены, тело которой он закопал во дворе частного дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По информации пресс-службы УМВД России по Севастополю, житель Ленинского района 13 февраля подал заявление в полицию о пропаже жены. Он рассказал, что супруга ушла несколько дней назад, и с тех пор ее никто не видел. А из дома пропали ее вещи.

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18 февраля следственный отдел по Ленинскому району СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения женщины. У следствия было несколько версий, подозрение пало и на мужа пропавшей.

- При осмотре мобильного телефона и ноутбука супруга следователи нашли сведения, указывающие на возможную причастность к убийству жены, - рассказали в СК.

Выяснилось, что жена незадолго до исчезновения подала заявление о разводе. Мужчина искал в Интернете информацию о том, как уничтожить следы преступления. Его также интересовали способы поиска пропавших правоохранителями. При этом он категорически отрицал свою причастность к пропаже жены.

- Во время правильно выстроенной беседы следователь получил от мужчины признание. Он сообщил, как совершил расправу, и назвал место сокрытия тела, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Жену он убил 10 февраля, задушив ее во сне. Затем дождался, когда дети и родственники лягут спать, вынес тело во двор и закопал. Тело женщины было найдено в указанном им месте.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Его показания были проверены на месте - он рассказал, как совершил преступление. На время следствия он заключен под стражу по решению суда.

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