Севастополец признался, что закопал убитую жену во дворе

По информации пресс-службы УМВД России по Севастополю, житель Ленинского района 13 февраля подал заявление в полицию о пропаже жены. Он рассказал, что супруга ушла несколько дней назад, и с тех пор ее никто не видел. А из дома пропали ее вещи.

18 февраля следственный отдел по Ленинскому району СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения женщины. У следствия было несколько версий, подозрение пало и на мужа пропавшей.

- При осмотре мобильного телефона и ноутбука супруга следователи нашли сведения, указывающие на возможную причастность к убийству жены, - рассказали в СК.

Выяснилось, что жена незадолго до исчезновения подала заявление о разводе. Мужчина искал в Интернете информацию о том, как уничтожить следы преступления. Его также интересовали способы поиска пропавших правоохранителями. При этом он категорически отрицал свою причастность к пропаже жены.

- Во время правильно выстроенной беседы следователь получил от мужчины признание. Он сообщил, как совершил расправу, и назвал место сокрытия тела, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Жену он убил 10 февраля, задушив ее во сне. Затем дождался, когда дети и родственники лягут спать, вынес тело во двор и закопал. Тело женщины было найдено в указанном им месте.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Его показания были проверены на месте - он рассказал, как совершил преступление. На время следствия он заключен под стражу по решению суда.