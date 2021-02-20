В Ростове завели дело после гибели рабочих, выпавших из автовышки

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих рекламной фирмы, выпавших из автовышки на железную дорогу.

Напомним, что трагический случай произошел на мосту проспекта Стачки. В автовышку, в люльке которой находились двое мужчин 26 и 28 лет, врезался грузовой автомобиль. От столкновения оба упали на железнодорожные пути. Один скончался на месте происшествия. Другой попал в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии тоже скончался.

Уголовное дело завели по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.