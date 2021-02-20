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20.02.2021 07:59
Рубрика: Власть

Марат Хуснуллин: Что остановит рост цен на жилье

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

По мнению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, рост цен на жилье остановит снятие нормативных ограничений и жесткий контроль за ценами на стройматериалы. Так же он считает, что пора снимать ограничения на въезд в Россию мигрантов, занятых на стройке: действие пандемии на экономику уже не такое сильное, как в прошлом году.

- Цены поднялись не только из-за льготной ипотеки, но и из-за проблем с рабочей силой, ослабления курса рубля, удорожания стройматериалов, - он во время своего визита в Екатеринбург. - Например, в начале 2021 года стоимость металла увеличилась чуть ли не вдвое, а в себестоимости квадратного метра его доля - около 10 процентов. Из-за страшного дефицита кадров затраты на оплату труда у застройщиков стали больше на 50, а то и 100 процентов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года

В Екатеринбурге по итогам 2020 года цена квадратного метра подскочила в среднем на 10 процентов, при этом спрос на новое жилье вырос на 35.

- Понимая, насколько это важно, мы будем отрабатывать механизмы дальнейшего продления льготной ипотеки. У нас масса предложений, посмотрим, как она применяется в разных регионах, - заверил Хуснуллин. - Кроме того, рассматриваем механизмы помощи через инфраструктуру и соцобъекты. И самое главное - через снятие ограничений. Чем больше снимем, тем быстрее пойдет стройка, тем больше оборот денег, а значит, лучше результат и ниже себестоимость. Будем анализировать разные меры господдержки отрасли, как прямые бюджетные, так и косвенные. В этом цель моих поездок в регионы - найти пути решения.

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