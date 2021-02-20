В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси

Сегодня утром в тюменский аэропорт вернулся вылетевший ранее в Ханты-Мансийск борт авиакомпании Utair. Причина - техническая неисправность.

"В ходе набора высоты не убралась стойка шасси, командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуться в Рощино", - сообщила пресс-секретарь Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

АТР 72, выполнявший регулярный рейс, поднялся в воздух в 7.45, по данным транспортной прокуратуры. На борту находилось 55 пассажиров, из них двое детей и пятеро членов экипажа. В 8.32 самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета - никто в результате инцидента не пострадал.

По данному факту проводится проверка.