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20.02.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня утром в тюменский аэропорт вернулся вылетевший ранее в Ханты-Мансийск борт авиакомпании Utair. Причина - техническая неисправность.

Самолет Уфа-Самара вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

"В ходе набора высоты не убралась стойка шасси, командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуться в Рощино", - сообщила пресс-секретарь Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

АТР 72, выполнявший регулярный рейс, поднялся в воздух в 7.45, по данным транспортной прокуратуры. На борту находилось 55 пассажиров, из них двое детей и пятеро членов экипажа. В 8.32 самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета - никто в результате инцидента не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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