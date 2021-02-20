В Тюменской области используют новые технологии при ремонте дорог

Новости

Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca 12:18
Сибиряка приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм 12:11
Тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит окончание ЧМ 12:01
Организации попадут в спецреестр за некачественные госуслуги в соцсфере 11:56
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 11:54
В Калининграде продали уникальный янтарный самородок за 2,2 млн рублей 11:53
Москвичи предложат идеи по направлениям обучающих программ "Технограда" 11:47
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов" 11:46
Путин обсудил с Рогозиным совершенствование "Глонасс" 11:43
Ученые выявили три условия успешной демократии 11:29
Японский пилот погиб на учениях в США 11:22
Футболист Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в европейский топ-клуб 11:05
Рогозин: Испытания корабля "Орел" начнутся в феврале 11:05
В Петербурге за нападение на смотрителя маяка задержали его жену 11:01
Apple будет проверять приложения с высокими ценниками 10:56
Найден режиссер на ремейк "Бегущего человека" со Шварценеггером 10:50
Система оплаты труда научных сотрудников может быть пересмотрена 10:49
Сахалинские компании не смогли переработать рыбу из-за закрытых границ 10:44
Центр им. Чумакова готовится производить в месяц 500 тысяч доз вакцины от COVID 10:42
СК раскрыл подробности обрушения на фабрике в Норильске 10:37
В Германии раскритиковали постоянные упреки Запада в отношении России 10:35
Голикова: Привито от коронавируса 45% граждан в возрасте старше 60 лет 10:29
Рогозин заявил о планах запуска 29 ракет 10:26
Фонд дольщиков займется 325 проблемными домами в Подмосковье 10:25
В Москве горит склад на площади 400 квадратных метров 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 12:07
Рубрика: Власть

В Тюменской области используют новые технологии при ремонте дорог

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
На совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева было отмечено, что при реализации национальных проектов Тюменская область выполняет и перевыполняет почти все показатели. Это касается и дорожного строительства.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Так, в прошлом сезоне в регионе реконструировали и отремонтировали 209 объектов общей протяженностью более 181 километра, то есть все, что задумывали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", тюменцы сделали.

- В 2021 году запланировали привести в порядок 123 объекта длиной 140 километров, на что потратим 1, 8 миллиарда рублей, из которых 700 миллионов - федеральные средства, - отчитался на совещании губернатор Александр Моор.

Фото: Ирина Комарова/РГ
Скверы, парки, набережные: Что и как благоустроят в городах Тюменской области

Кстати, на 14 объектах специалисты собираются применить новые технологии: битумные вяжущие стабилизирующие добавки в асфальтобетон и геосинтетические материалы.

Самый масштабный ремонт в 2021 году пройдет на территории Тюменского муниципального района: в списке - 100 улиц в 40 населенных пунктах общей протяженностью более 54 километров, сообщает главное управление строительства. В Тюмени ремонт по нацпроекту коснется улиц Щербакова, Николая Чаплина, Амурской, Республики, Московского, Тобольского и Старо-Тобольского трактов, подъезда к садовому товариществу "Яровское". Ремонт продолжат на региональных дорогах Тюмень - Криводанова, Богандинский - Червишево - Чаплык, подъезде к селу Муллаши и обходе областной столицы.

В результате работ нормативное состояние областных дорог увеличится с 62,46 процента до 62, 59. В Тюменской агломерации этот показатель вырастет с 81,7 процента до 82.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах
Голикова: Привито от коронавируса 45% граждан в возрасте старше 60 лет
В Совфеде ответили на заявление Байдена о "нападках России"
СК раскрыл подробности обрушения на фабрике в Норильске
В ЦБ РФ спрогнозировали самое популярное мошенничество в 2021 году
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится