В Тюменской области используют новые технологии при ремонте дорог

На совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева было отмечено, что при реализации национальных проектов Тюменская область выполняет и перевыполняет почти все показатели. Это касается и дорожного строительства.

Так, в прошлом сезоне в регионе реконструировали и отремонтировали 209 объектов общей протяженностью более 181 километра, то есть все, что задумывали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", тюменцы сделали.

- В 2021 году запланировали привести в порядок 123 объекта длиной 140 километров, на что потратим 1, 8 миллиарда рублей, из которых 700 миллионов - федеральные средства, - отчитался на совещании губернатор Александр Моор.

Кстати, на 14 объектах специалисты собираются применить новые технологии: битумные вяжущие стабилизирующие добавки в асфальтобетон и геосинтетические материалы.

Самый масштабный ремонт в 2021 году пройдет на территории Тюменского муниципального района: в списке - 100 улиц в 40 населенных пунктах общей протяженностью более 54 километров, сообщает главное управление строительства. В Тюмени ремонт по нацпроекту коснется улиц Щербакова, Николая Чаплина, Амурской, Республики, Московского, Тобольского и Старо-Тобольского трактов, подъезда к садовому товариществу "Яровское". Ремонт продолжат на региональных дорогах Тюмень - Криводанова, Богандинский - Червишево - Чаплык, подъезде к селу Муллаши и обходе областной столицы.

В результате работ нормативное состояние областных дорог увеличится с 62,46 процента до 62, 59. В Тюменской агломерации этот показатель вырастет с 81,7 процента до 82.