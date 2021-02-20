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20.02.2021 23:24
Рубрика: Экономика

РФПИ: Добавление компоненты "Спутник V" поможет вакцинам Moderna и Pfizer

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриев​​​а, добавление компоненты вакцины "Спутник V" к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавируса. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста "Россия 24" о готовности разработчиков "Спутника V" помочь компаниям Moderna и Pfizer.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям, - ответил Дмитриев. - Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны".

Напомним, что ранее в РФПИ уже заявляли о исследованиях комбинации вакцин от COVID-19 - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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