Рогозин: Испытания корабля "Орел" начнутся в феврале

Статические испытания корабля "Орел" начнутся в феврале, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом в Кремле. Корабль сможет доставить четырех космонавтов к Луне.

"Мы сейчас уже практически подступились к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу", - объявил Рогозин

Новый пилотируемый корабль стратегического назначения "Орел" способен доставлять до четырех космонавтов к Луне, сказал глава "Роскосмоса".

"Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе. Работа идет по этому вопросу", - заключил Рогозин.

Напомним: первый запуск "Орла" без космонавтов запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный. В 2024 году корабль выполнит второй полет, со стыковкой с МКС. В 2028 году запланирован пилотируемый облет Луны.