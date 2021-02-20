Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны

"Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа", - анонсировал Рогозин.
Два модуля отправятся на МКС. Пуск самого большого, модуля "Наука", состоится в мае. В декабре возобновились летные испытания "Ангары". "Достигнуты все необходимые технические характеристики, которые были заданы госзаказчиком", - сообщил глава "Роскосмоса".
В этом году запланирован один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Соответственно, развивается производство в Омске на объединении "Полет", где с 2023 года ракету будут выпускать серийно.
Рогозин также сообщил о планах запуска радиолокационного аппарата. Это важно и для Северного морского пути, и для освоения восточного маршрута, от Ямала на Восток, до Тихого океана. Там сильные туманы, обычные спутники не видят ледовую обстановку, а радиолокационному аппарату - что ночь, что день, что зима, что туман - видит все детально, пояснил докладчик.
"И практически мы создаем навигационные карты для капитанов атомных ледоколов, которые смогут, не останавливаясь, выбирать для себя в режиме реального времени маршрут и, соответственно, двигать ледовые караваны", - заметил Рогозин.
Рогозин: Испытания корабля "Орел" начнутся в феврале
Статические испытания корабля "Орел" начнутся в феврале, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом в Кремле. Корабль сможет доставить четырех космонавтов к Луне.
"Мы сейчас уже практически подступились к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу", - объявил Рогозин
Новый пилотируемый корабль стратегического назначения "Орел" способен доставлять до четырех космонавтов к Луне, сказал глава "Роскосмоса".
"Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе. Работа идет по этому вопросу", - заключил Рогозин.
Напомним: первый запуск "Орла" без космонавтов запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный. В 2024 году корабль выполнит второй полет, со стыковкой с МКС. В 2028 году запланирован пилотируемый облет Луны.
Рогозин заявил о планах запуска 29 ракет
Второй год подряд - без аварий. В прошлом году было 24 пуска, включая семь силами Минобороны. В этом году пусков ракет космического назначения будет не 17, а 29 - за счет "долгов" по прошлому году. О планах "Роскосмоса" президенту на встрече в Кремле сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
"Второй год подряд безаварийно, такого не было у нас с 1993 года", - сравнил Рогозин, назвав это хорошим знаком того, что повысилась дисциплина в отрасли и надежность ракетно-космической техники.
Выполнены 17 пусков ракет космического назначения, Минобороны провело семь пусков боевых ракетных комплексов. "Итого - 24, все успешно", - подытожил докладчик. Многие пуски ушли на этот год, в основном коммерческие пуски партнеров, которые весной остановили свое производство в Европе. "Но мы в этом году все "достреляем", - заверил он. "Это за счет тех долгов, которые у нас накопились по прошлому году", - подчеркнул Рогозин.
Путин обсудил с Рогозиным совершенствование "Глонасс"
В ближайшие годы точность системы "Глонасс" достигнет 1,3 метра. Это очень важно для транспорта, особенно морского, прокомментировал президент Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в Кремле. К 2025 году получится выйти на 100-процентное импортозамещение для "Глонасса", увеличится и срок работы. Охват Земли - уже стопроцентный.
"Орбитальная группировка социально-экономического назначения - 89 аппаратов. В этом году мы начинаем вводить новые аппараты "Глонасс", - сообщил Дмитрий Рогозин.
"Сколько их у нас сейчас на орбите?" - уточнил Владимир Путин. "Глонассов" у нас 28. На боевом дежурстве - 23, остальные находятся либо под испытаниями под контролем генерального конструктора, либо это так называемый орбитальный резерв. Если у одного аппарата выходит ресурс, соответственно, включается другой", - ответил собеседник. Есть и наземный резерв.
К 2025 году получится выйти на абсолютно 100-процентное импортозамещение для "Глонасса", заверил Рогозин. "И срок работы увеличим", - сказал президент. "Конечно. До 15 лет минимум. Но они и сейчас даже заданный срок перерабатывают. Это хорошо", - заметил глава "Роскосмоса". То есть они показывают высокую надежность.
"А точность?" - спросил Путин. "Точность - 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли", - последовал ответ. Спутники нового поколения "Глонасс-К2" и комплексы калибровки сигнала позволят выйти в ближайшие годы уже на 1,3 метра. "Это для транспорта очень важно, особенно для морского транспорта", - заметил президент. И крайне важно, чтобы любой авиационный, морской транспорт, если завозится на территорию России, обязательно оснащался системой "Глонасс", заключил Рогозин.
Рогозин пригласил Путина на стройку
"Как проект с Москвой?" - спросил Владимир Путин.
"Проект с Москвой движется, готов вам показать его в любое время. Уже вышли на этажи, то есть выползли из земли. Скоро будем приступать к основному сооружению", - сообщил докладчик.
"В принципе Москва обещает, что закончит в конце 2022 года, даже 2023-й, немножко с хвостиком 2024 год мы, наверное, захватим, переселение в "Национальный космический центр"", - продолжил глава "Роскосмоса".
Рогозин поблагодарил мэрию за транспортные развязки, открытие новых станций метро, мостов через Москва-реку, это позволит избежать транспортного коллапса.
Туда переедут 8 тысяч работников Центра Хруничева, и КБ "Салют" наконец получит высококвалифицированные и высокотехнологичные рабочие места, сказал глава "Роскосмоса", назвав это своей мечтой. Также туда "переселят" еще 12 тысяч других работников ведущих московских КБ.
На 90 гектарах давно неиспользованной территории по поручению президента создается технопарк. "То есть там появятся со всеми московскими льготами те московские предприятия, которые работают в целом на аэрокосмический кластер", - уточнил Рогозин. "Хорошо", - кивнул Путин.