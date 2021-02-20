Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны

В этом году впервые почти за полвека начнется снова исследование Луны, в октябре туда отправится посадочный аппарат. Впереди - пилотируемая программа. Об этом рассказал на встрече с президентом в Кремле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа", - анонсировал Рогозин.

Два модуля отправятся на МКС. Пуск самого большого, модуля "Наука", состоится в мае. В декабре возобновились летные испытания "Ангары". "Достигнуты все необходимые технические характеристики, которые были заданы госзаказчиком", - сообщил глава "Роскосмоса".

В этом году запланирован один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Соответственно, развивается производство в Омске на объединении "Полет", где с 2023 года ракету будут выпускать серийно.

Рогозин также сообщил о планах запуска радиолокационного аппарата. Это важно и для Северного морского пути, и для освоения восточного маршрута, от Ямала на Восток, до Тихого океана. Там сильные туманы, обычные спутники не видят ледовую обстановку, а радиолокационному аппарату - что ночь, что день, что зима, что туман - видит все детально, пояснил докладчик.

"И практически мы создаем навигационные карты для капитанов атомных ледоколов, которые смогут, не останавливаясь, выбирать для себя в режиме реального времени маршрут и, соответственно, двигать ледовые караваны", - заметил Рогозин.