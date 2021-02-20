Рогозин заявил о планах запуска 29 ракет

Второй год подряд - без аварий. В прошлом году было 24 пуска, включая семь силами Минобороны. В этом году пусков ракет космического назначения будет не 17, а 29 - за счет "долгов" по прошлому году. О планах "Роскосмоса" президенту на встрече в Кремле сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

"Второй год подряд безаварийно, такого не было у нас с 1993 года", - сравнил Рогозин, назвав это хорошим знаком того, что повысилась дисциплина в отрасли и надежность ракетно-космической техники.

Выполнены 17 пусков ракет космического назначения, Минобороны провело семь пусков боевых ракетных комплексов. "Итого - 24, все успешно", - подытожил докладчик. Многие пуски ушли на этот год, в основном коммерческие пуски партнеров, которые весной остановили свое производство в Европе. "Но мы в этом году все "достреляем", - заверил он. "Это за счет тех долгов, которые у нас накопились по прошлому году", - подчеркнул Рогозин.