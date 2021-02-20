Роспотребнадзор выявил новый штамм птичьего гриппа, способный передаваться человеку

По ее словам, учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики. Там в декабре прошлого года была вспышка этой инфекции.
"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Она добавила, то российская сторона уже направила в ВОЗ информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа. По словам Поповой, это произошло несколько дней назад, как только ученые Роспотребнадзора стали абсолютно уверены в своих выводах.
Птичий грипп - это острое вирусное заболевание, протекающее у человека с инфекционно-токсическим, желудочно-кишечным и респираторным синдромами. Об инфицировании людей вирусом птичьего гриппа впервые стало известно в 1997 году, когда началась вспышка инфекции в Гонконге. Затем из Азии вирус распространился в Европу и Африку, вызвав миллионы случаев инфицирования диких и домашних птиц. Люди заражаются такой инфекцией не часто. В группе риска - работники птицефабрик.