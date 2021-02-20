Россия готова предложить истребитель Су-57Э стратегическим партнерам

Россия готова продать новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э стратегическим партнерам. "Рособоронэкспорт" уже ведет предварительные консультации.

Об этом РИА Новости накануне оружейной выставки IDEX 2021, которая пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. Никаких подробностей гендиректор не назвал.

Су-57 - это многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан по программе ПАК ФА. Самолет разработали для замены тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27. Новейший Су-57 способен уничтожать все типы целей.

Кстати, Су-57 оснащен "умной" кабиной. Она не просто автоматизирована, но сама решает, какую информацию необходимо сообщать пилоту в конкретный момент. Самолет обладает высокой маневренностью и малозаметностью. Первый серийный истребитель Су-57 российская армия получила в 2020 году.