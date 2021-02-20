Россия показала в ОАЭ перспективные системы управления войсками

Новости

В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам 21:24
На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича 21:12
В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса 21:04
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России 19:48
Мишустин обсудил с премьером Беларуси COVID и соглашение о нефтепродуктах 19:34
ФАС начала проверку цен на такси во время снегопада в Москве 19:32
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России 18:47
Сколько процентов грузовиков не въехали на МКАД 18:05
В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 18:03
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 17:39
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 17:21
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 17:20
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 17:08
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 17:06
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 17:04
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира 16:14
Ученые нашли вещество, защищающее клетки от токсичного гербицида 16:09
Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине 15:53
Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
20.02.2021 20:13
Рубрика: Власть

Россия показала в ОАЭ перспективные системы управления войсками

Текст: Сергей Птичкин
На салоне IDEX-2021, который работает с 21 по 25 февраля в Абу-Даби - столице ОАЭ, наша страна показывает не только оружие, но и перспективные системы управления.
Машина разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Гибка-С". Фото: Конструкторское бюро машиностроения / Kbm.ru Машина разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Гибка-С". Фото: Конструкторское бюро машиностроения / Kbm.ru
Машина разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Гибка-С". Фото: Конструкторское бюро машиностроения / Kbm.ru

На стендах холдинга "Росэлектроника" входящие в него предприятия выставляют немало интересных образцов.

Так, научно-производственное предприятие "Рубин" демонстрирует машину разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Гибка-С". Модуль, выполненный на базе бронезащищенного автомобиля "Тигр-М", предназначен для применения в системе управления войсковой ПВО тактического звена, а также для решения автономных боевых задач. Машина разведки и управления способна обнаруживать цели на расстоянии 40 км, управлять шестью боевыми машинами отделения ПВО и четырьмя комплектами средств автоматизации стрелков-зенитчиков.

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
Российские новинки ПВО представят на выставке IDEX-2021

Пензенский "Радиозавод" демонстрирует систему управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО "Поляна-Д4М1", выполненную на шасси автомобиля "КАМАЗ". Изделие предназначено для автоматизированного управления зенитными ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами типа "С-300" и "Бук", а также для оснащения командных пунктов ПВО смешанной группировки. "Поляна-Д4М1" выполняет сбор и обработку радиолокационной информации, а также данных наземной обстановки, оповещает о воздушной обстановке, обеспечивает безопасность полетов своей авиации и координацию боевых действий, а также вырабатывает рекомендации по управлению подчиненными частями и подразделениями путем автоматизированного решения задач целераспределения.

"Поляна-Д4М1" является дополнительной опцией к С-300 и "Бук" различных модификаций. Их применение позволяет существенно повысить эффективность боевых подразделений за счет оперативного оповещения об обстановке, более раннего и точного целеуказания, оптимального распределения целей. Так что эти системы управления обладают значительным экспортным потенциалом, поскольку могут быть успешно интегрированы в системы ПВО стран, закупивших у нас ранее различные комплексы противовоздушной обороны.

Власть Безопасность Армия Выставки вооружений

Главное сегодня

Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
РФПИ: Видим поддержку "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится