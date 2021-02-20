Россия показала в ОАЭ перспективные системы управления войсками

На салоне IDEX-2021, который работает с 21 по 25 февраля в Абу-Даби - столице ОАЭ, наша страна показывает не только оружие, но и перспективные системы управления.

На стендах холдинга "Росэлектроника" входящие в него предприятия выставляют немало интересных образцов.

Так, научно-производственное предприятие "Рубин" демонстрирует машину разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Гибка-С". Модуль, выполненный на базе бронезащищенного автомобиля "Тигр-М", предназначен для применения в системе управления войсковой ПВО тактического звена, а также для решения автономных боевых задач. Машина разведки и управления способна обнаруживать цели на расстоянии 40 км, управлять шестью боевыми машинами отделения ПВО и четырьмя комплектами средств автоматизации стрелков-зенитчиков.

Пензенский "Радиозавод" демонстрирует систему управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО "Поляна-Д4М1", выполненную на шасси автомобиля "КАМАЗ". Изделие предназначено для автоматизированного управления зенитными ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами типа "С-300" и "Бук", а также для оснащения командных пунктов ПВО смешанной группировки. "Поляна-Д4М1" выполняет сбор и обработку радиолокационной информации, а также данных наземной обстановки, оповещает о воздушной обстановке, обеспечивает безопасность полетов своей авиации и координацию боевых действий, а также вырабатывает рекомендации по управлению подчиненными частями и подразделениями путем автоматизированного решения задач целераспределения.

"Поляна-Д4М1" является дополнительной опцией к С-300 и "Бук" различных модификаций. Их применение позволяет существенно повысить эффективность боевых подразделений за счет оперативного оповещения об обстановке, более раннего и точного целеуказания, оптимального распределения целей. Так что эти системы управления обладают значительным экспортным потенциалом, поскольку могут быть успешно интегрированы в системы ПВО стран, закупивших у нас ранее различные комплексы противовоздушной обороны.