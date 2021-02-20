Российская команда G-Drive Racing – чемпион Азиатской серии Ле-Ман

Российская команда G-Drive Racing стала сильнейшей в Азиатской серии Ле-Ман второй год подряд, выиграв две из четырех гонок сезона и во всех марафонах завоевав призовые места. Этот успех гарантирует G-Drive Racing участие в легендарных "24 часах Ле-Мана".

Четырехэтапный чемпионат Азиатской серии Ле-Ман, прошедший за два подряд уик-энда в ОАЭ, завершился триумфом российской команды G-Drive Racing, выступающей на прототипах Aurus 01. Судьба заветного титула решалась в финальной гонке сезона на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби. Экипажу G-Drive Racing № 26 для итоговой победы достаточно было финишировать на четвертом месте.

Оба Aurus 01 российской команды стартовали с первой линии решетки. Четырехчасовой марафон начался достаточно нервно - по ходу первого отрезка произошла авария, из-за которой судьям пришлось выпускать на трассу машину безопасности. Все экипажи воспользовались этим для проведения пит-стопов, что привело к настоящей суматохе в боксах.

После этого экипаж G-Drive Racing № 25 в составе Франко Колапинто, Джона Фальба и Руи Андраде повел напряженную борьбу за лидерство с конкурентами из команды Jota. В эту дуэль вмешались судьи, выписавшие экипажу российской команды штраф за превышение скорости на пит-лейн. Это отбросило Колапинто, Фальб и Андраде на третье место, но к финишу им удалось отыграть потерянное время, выйти на вторую позицию и вплотную догнать лидера - но времени на атаку не хватило. На финише Aurus 01 под № 25 менее полсекунды отделило от победы.

Фердинанд Габсбург, Рене Биндер и Е Ифей из экипажа № 26 провели аккуратную гонку и завершили ее на четвертой позиции, которая обеспечила G-Drive Racing заветный титул и гарантированное участие в легендарном марафоне "24 часа Ле-Мана", запланированном на июнь.

Это чемпионство стало уже шестым для G-Drive Racing в международных гонках на выносливость и вторым в автоспортивной истории Aurus.

"Мы второй год подряд выиграли Азиатскую серию Ле-Ман, добавив очередной, уже шестой титул в копилку нашей команды. Этот успех еще раз подтверждает, что G-Drive Racing - лучшая в категории LMP2! Вместе с титулом мы получаем автоматическое попадание в заявочный список "24 часов Ле-Мана" - главной гонки года. Вся команда великолепно провела этот чемпионат, а наши прототипы Aurus 01 продемонстрировали скорость и надежность. И, конечно, мы признательны всем нашим болельщикам за поддержку", сказал спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов.