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20 февраля 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 19 февраля 2021 года № 96-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 19 февраля 2021 года № 13 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

абзац двадцатый пункта 1.7 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 25 февраля 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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