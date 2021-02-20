Постановление правительства Саратовской области от 19 февраля 2021 года № 96-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 19 февраля 2021 года № 13 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

абзац двадцатый пункта 1.7 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 25 февраля 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







