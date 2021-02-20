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20.02.2021 13:09
Рубрика: В мире

Швеция запугивает Финляндию войной из-за своих истребителей

Текст: Александр Саможнев

Высшие шведские военные чиновники активно лоббируют истребители Gripen в переговорах с Финляндией, утверждая, что сотрудничество между двумя странами послужит предотвращению "гипотетической атаки со стороны России", сообщает портал defensenews.com.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
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Министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что конкуренция в авиации происходит во время "ухудшающейся ситуации с безопасностью" вокруг Балтийского моря. Он рассматривает оборонное сотрудничество между скандинавскими странами как предпосылку противостояния "агрессивным действиям" Москвы.

Со своей стороны, бригадный генерал Андерс Перссон, заместитель начальника ВВС Швеции, доводил до финнов, что в критической ситуации более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад на базы в соседней Швеции. Это легче сделать, если обе страны будут иметь на вооружении Gripen. "Мы бы тогда действовали как один воздушный флот с двумя командирами", - настаивал шведский военный.

По данным издания, Финляндия планирует приобрести истребители на сумму порядка 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров рассматриваются в том числе Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.

В мире Европа Швеция В мире Европа Финляндия

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