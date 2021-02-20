СК возбудил 10 уголовных дел по фактам гибели людей во время активного отдыха

С неожиданным предупреждением выступил Следственный комитет РФ. Ведомство Александра Бастрыкина заявило, что его сотрудники обобщили и проанализировали случаи травмирования и гибели людей во время активного зимнего отдыха. И вот какая неприятная статистика получилась.

С начала года следственными органами СК России организовано более 20 проверок фактов травмирования и гибели людей при занятиях зимними видами спорта. По результатам проведенных проверок возбуждено около 10 уголовных дел. Часто жертвами подобной беспечности становятся дети.

В преддверии длинных выходных дней Следственный комитет России еще раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность во время развлечений и при организации различных видов зимнего досуга.

В последнее время в ряде регионов России установилась морозная и снежная погода, которая радует возможностью покататься на коньках, лыжах, так называемых "ватрушках", санках, ледянках. Однако следует помнить, что выбирать нужно только оборудованные для отдыха места. Выезд на тюбингах на проезжую часть и железнодорожные пути, падения на необорудованных лыжных склонах, травмирование во время катания на "ватрушках" или санках - вот самые распространенные опасности. Площадки для катания на тюбингах ("ватрушках" или "ледянках") сейчас покрыты плотным слоем снега, за которым могут быть скрыты препятствия, способные причинить вред здоровью. Недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами, поскольку это может повлечь причинение травм катающемуся (подобные происшествия зафиксированы, например, в Амурской области).

Кататься на лыжах можно только на тех склонах, где есть специально оборудованные трассы, недопустимо выезжать за их пределы, нельзя игнорировать предупреждающие знаки и пренебрегать средствами защитной экипировки.

Развлечения на коньках также могут закончиться трагедией. Температурный режим сейчас нестабилен, ледовое покрытие на водоемах может быть ненадежным, а потому высока вероятность провалиться под лед. Как правило, выбраться из ледяной воды самостоятельно почти невозможно, особенно ребенку. В связи с этим для катания на коньках нужно выбирать только специально оборудованные катки.

Кто-то отдыхает самостоятельно, некоторые прибегают к организованным услугам. Многочисленные яркие рекламные предложения обещают гражданам незабываемый отдых. Но организаторы подобных услуг часто пренебрегают необходимыми мерами безопасности, что может привести к серьезным травмам и смертельным исходам. Необходимо помнить: зимние виды развлечений помимо красоты природы и веселых забав таят в себе серьезную опасность. Следственный комитет еще раз напоминает о трагических происшествиях и призывает граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних забав. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми. Организаторам досуга, в свою очередь, следует всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь.

Соблюдение правил и элементарная осторожность помогут сохранить жизнь вам и вашим детям, напомнили в СК.