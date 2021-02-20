СК возбудил 10 уголовных дел по фактам гибели людей во время активного отдыха

Новости

Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира 16:14
Ученые нашли вещество, защищающее клетки от токсичного гербицида 16:09
Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине 15:53
Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов 15:45
Синоптик рассказала о потеплении до 0 градусов в Москве к 26 февраля 15:43
В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси 15:31
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине 15:26
Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание" 15:25
Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ 15:23
Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию 15:18
Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко 15:07
Новый глава Росгосцирка намерен возродить престиж циркового искусства 15:00
БЖД и РЖД продолжают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения 14:52
Владимир Соловьев прокомментировал блокировку в Clubhouse 14:39
Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа 14:29
Потанин назвал причину обрушения на Норильской обогатительной фабрике 14:27
В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей 13:35
Корвет Балтийского флота совершил деловой заход в Оман 13:26
Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок 13:18
Медведев прокомментировал введение санкций против Медведчука на Украине 13:10
Швеция запугивает Финляндию войной из-за своих истребителей 13:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 16:04
Рубрика: Происшествия

СК возбудил 10 уголовных дел по фактам гибели людей во время активного отдыха

Текст: Наталья Козлова
С неожиданным предупреждением выступил Следственный комитет РФ. Ведомство Александра Бастрыкина заявило, что его сотрудники обобщили и проанализировали случаи травмирования и гибели людей во время активного зимнего отдыха. И вот какая неприятная статистика получилась.
Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости

С начала года следственными органами СК России организовано более 20 проверок фактов травмирования и гибели людей при занятиях зимними видами спорта. По результатам проведенных проверок возбуждено около 10 уголовных дел. Часто жертвами подобной беспечности становятся дети.

Фото: iStock
Россияне рассказали, что хотели бы получить на 23 февраля и 8 марта

В преддверии длинных выходных дней Следственный комитет России еще раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность во время развлечений и при организации различных видов зимнего досуга.

В последнее время в ряде регионов России установилась морозная и снежная погода, которая радует возможностью покататься на коньках, лыжах, так называемых "ватрушках", санках, ледянках. Однако следует помнить, что выбирать нужно только оборудованные для отдыха места. Выезд на тюбингах на проезжую часть и железнодорожные пути, падения на необорудованных лыжных склонах, травмирование во время катания на "ватрушках" или санках - вот самые распространенные опасности. Площадки для катания на тюбингах ("ватрушках" или "ледянках") сейчас покрыты плотным слоем снега, за которым могут быть скрыты препятствия, способные причинить вред здоровью. Недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами, поскольку это может повлечь причинение травм катающемуся (подобные происшествия зафиксированы, например, в Амурской области).

Кататься на лыжах можно только на тех склонах, где есть специально оборудованные трассы, недопустимо выезжать за их пределы, нельзя игнорировать предупреждающие знаки и пренебрегать средствами защитной экипировки.

Развлечения на коньках также могут закончиться трагедией. Температурный режим сейчас нестабилен, ледовое покрытие на водоемах может быть ненадежным, а потому высока вероятность провалиться под лед. Как правило, выбраться из ледяной воды самостоятельно почти невозможно, особенно ребенку. В связи с этим для катания на коньках нужно выбирать только специально оборудованные катки.

Фото: Пресс-служба ГКУ "Крым-Спас"
Почему организаторы экстрим-туров рискуют жизнью и здоровьем туристов

Кто-то отдыхает самостоятельно, некоторые прибегают к организованным услугам. Многочисленные яркие рекламные предложения обещают гражданам незабываемый отдых. Но организаторы подобных услуг часто пренебрегают необходимыми мерами безопасности, что может привести к серьезным травмам и смертельным исходам. Необходимо помнить: зимние виды развлечений помимо красоты природы и веселых забав таят в себе серьезную опасность. Следственный комитет еще раз напоминает о трагических происшествиях и призывает граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних забав. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми. Организаторам досуга, в свою очередь, следует всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь.

Соблюдение правил и элементарная осторожность помогут сохранить жизнь вам и вашим детям, напомнили в СК.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Перезимовать

Главное сегодня

Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны
Минобороны РФ получит первую партию новых ударных дронов
Под завалами на Норильской фабрике обнаружены тела двоих рабочих
Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг