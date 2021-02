Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио

Крылатая фраза "Добро пожаловать в наш Клуб" (Welcome to our Club) приобрела в последние дни другое звучание: "Добро пожаловать в наш Клубный дом" (Welcome to our Clubhouse). Потому что новая социальная сеть Clubhouse захватывает множество людей с огромной скоростью.

Фото: Марина Волосевич