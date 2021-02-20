Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио

Крылатая фраза "Добро пожаловать в наш Клуб" (Welcome to our Club) приобрела в последние дни другое звучание: "Добро пожаловать в наш Клубный дом" (Welcome to our Clubhouse). Потому что новая социальная сеть Clubhouse захватывает множество людей с огромной скоростью.

...Что только не сделало человечество, чтобы освободить себе руки. Если в прошлых социальных сетях люди общались, печатая тексты и набирая слова на клавиатуре, то здесь доcтаточно просто уметь разговаривать. Это примерно, как когда текстовые сообщения на телефонах стало возможно заменять голосовыми. Люди поупирались, повозмущались, но привыкли.

Приглашение следует

"Хочешь инвайт в Clubhouse?" - написала я по старинке печатным текстом сообщение своему приятелю. Он ответил, что из всего, мною написанного, понял лишь слово "хочешь". Придется пояснить и ему, и тем, кто еще не знает, о чем я. Дело в том, что соцсеть Clubhouse сделала умный маркетинговый ход по привлечению клиентов. Он заключался в том, что она объявила себя закрытой - как бы элитарной. И попасть туда может только тот, кто получил от своих знакомых приглашение - инвайт (от английского to invite - приглашать, invitation - приглашение). Многие сразу же начали охотиться за инвайтами (они даже стали продаваться в интернете). А новеньким - тем, кто вступил в соцсеть - поначалу их дается всего два. Появились первые анекдоты на эту тему. Например, такой. В торговом центре человек попросил: "Можно я объявление сделаю, у меня пропал ребенок?". Ему отвечают: "Можно". Он наклоняется к микрофону и говорит: "У кого есть инвайт в Clubhouse?".

Однако не каждый, получивший приглашение, сможет стать членом сети: приложение Clubhouse работает лишь на iPhone и планшетах Apple. В связи с этим, в Сети появились карикатуры, где слово "Андроид" толкуется совсем по- новому (для владельцев смартфонов с системой Android Clubhouse недоступен).

Для тех же, кто попал в приложение, которое можно и просто назвать "Разговорником", нужно следующее. Первое - назвать свое правильное имя: с псевдонимами и никами Clubhouse не работает. Второе - определить свой круг интересов, иначе, простите за каламбур, будет неинтересно. И третье - быстро завести себе друзей - то есть подписаться на них - примерно как в Instagram. Далее остается лишь включить уведомления, и предложения посыпятся сами собой.

Горе от ума

Грибоедов, когда написал в "Горе от ума" фразу "Шел в комнату, попал в другую", и представить себе не мог, что появится соцсеть, в которой все пространство будет организовано, как комнаты в доме Фамусова. Наверху пишется тема, которую в этой комнате обсуждают, и можно войти и слушать. От того, что человек в квартире или в офисе примыкает к компании людей и обсуждает с ними какую-то тему, это отличается - тем, что нельзя перебивать. Можно вступить в беседу, только если модератор дискуссии выведет тебя в спикеры и даст слово. Для этого нужно поднять виртуальную руку. А еще - тебя не видно физически. Ты - невидимка. Только голос и слышно. И этим Clubhouse отличается от той же программы Zoom, где есть камера и время, проведенное в общении, может быть ограничено. Присоединяться и слушать беседы в Clubhouse можно в любое время дня и ночи - особенно, если среди друзей есть иностранцы, которые ведут свои дискуссии как раз в "перевернутые" часы. Опять же, появились новые шутки и по этому поводу, например, такая: "Сниму комнату в Clubhouse".

Двое в комнате: я и Илон

Clubhouse, как новая игрушка, затягивает. Особенно людей одиноких, которым в свободное время не с кем поговорить. Но, как только первые дни поиграешь в нее, сразу возникает вопрос: где взять столько времени, чтобы зависать в разных комнатах и какая от этого может быть польза. Посидел, послушал, вышел. Некоторые люди публичные, а также СМИ, специалисты по маркетингу и пиару сразу же приспособили Clubhouse для работы. Так, например, стоило мне войти в сеть, как в первый же вечер я услышалa интересное выступление в одной из комнат, посвященной кино - известного продюсера Александра Роднянского, которое дало мне очень много новой информации по работе.

В первые дни я успела "побывать" на открытых планерках нескольких ведущих изданий. Узнала от коллег, что первым человеком, который в России собрал комнату в пять тысяч слушателей (это лимит первых дней в Clubhouse, затем уже Сергей Минаев собрал семь тысяч человек), был предприниматель Олег Тиньков - он воспользовался сетью, чтобы сделать важные заявления по развитию своего бизнеса. В Clubhouse побежали и звезды: можно только представить, сколько подписчиков захотят последовать за ними, ведь в соцсети можно задать звезде любой вопрос - то есть пообщаться напрямую. Режиссеры Кантемир Балагов, Илья Найшуллер, Юрий Быков, актеры Михаил Галустян, Юлия Снигирь, продюсеры Александр Акопов, Алексей Троцюк и Евгений Никишов, глава Роскино Евгения Маркова и другие - кого только не встретила я в соцсети "по работе". Как журналист, я получаю новую информацию, что называется, из первых рук. Это при том, что в Clubhouse по правилам нельзя записывать беседы. Я лишь делаю пометки, мол, на эту бы тему интересно было написать статью.

В первые же дни после быстрого распространения соцсети в России, появилась новость, как в ней общается сам Илон Маск. Писали о том, что он приглашает поговорить в Clubhouse российского президента. Пока такой формат общения - с участием глав государств - представить трудно. Это при том, что, опять же, появились шутки на эту тему. Например, такая: "Давосский экономический форум пройдет в Clubhouse". В этом плане вообще удивительно что сеть назвали Clubhouse, а не Гайд-Парк.

На какие темы говорят в Clubhouse? На самые разные. Я посещаю комнаты, где беседуют о кино и СМИ. Да и отношения - также интересно. Так, я заходила в комнату, где актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт беседовала с друзьями на тему: "Как выйти замуж за режиссера?". При том, что сама Анна давно замужем за режиссером Алексадром Коттом, и у них уже двое детей. С трудом заставила я себя в час ночи выйти из комнаты, в которой обсуждали, как пандемия повлияла на наше кино и как оно будет развиваться дальше. И то, потому что нужно было спать. Строфа Иосифа Бродского "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку" за время пандемии дважды приобрела другой смысл. И что самое обидное - именно то, что запись не ведется. Вышел из комнаты - нить дискуссии потерял. И никто тебе потом, как было, не расскажет.

Сказка о потерянном времени?

Заинтригованная первыми днями пребывания в Clubhouse, я написала о нем пост в своих соцсетях. Через день Clubhouse подарил мне еще три инвайта. Уж не знаю, за пост ли это, или за то, что я внутри Сети активничала. Но это позволило мне пригласить еще трех друзей.

Свою комнату я пока не открывала. Хотя идея, на какую тему ее провести, появилась. А поскольку Сеть меня затянула, то я задалась вопросом: как еще она может быть мне полезна, кроме того, что, как журналист, я узнаю инсайды, которые первая могу потом использовать в своих статьях, а еще набираться опыта и мудрых мыслей. В таких раздумьях я вошла в комнату, посвященную Искусственному интеллекту. А в ней как раз рассказывали о том, как Clubhouse будет монетизироваться - то есть получать прибыли. Один из путей - продвинутым спикерам, звездам этой соцсети, будут платить пожертвования - донаты. Есть и другие. Разумеется, для монетизации будет важно количество подписчиков. И уже находятся те, кто действует не совсем честно. Так, я присоединилась к беседе, которая так и называлась "Как набрать подписчиков?". И ее модераторы буквально занимались жестким шантажом - они не давали слова тем, кто на них не подпишется. А мне тут, как назло, захотелось в первый раз поднять руку. Слова мне не дали, ведь я на них не подписалась. Так и разошлись - недовольные друг другом.

Аналитики (а о новинке сразу же появилось много статей в различных СМИ) предсказывают, что Clubhouse скоро всем приестся и люди перестанут в него "играть". Вполне возможно, будет и так. Но те, кто оценил, как помогает Clubhouse - то есть формат публичной дискуссии, позволяющей собрать несколько тысяч слушателей - в работе, вряд ли его быстро забудут.

Аркадий, говори красиво

Что касается того, станет ли Clubhouse новым радио. По сути, принцип работы приложения точно такой же, как и на радио - вещают люди, а слушатель может позвонить в эфир и задать вопрос, но не в каждой программе. В Clubhouse все то же самое, но гораздо быстрее. Однако, есть одно НО. Радио делают люди профессиональные. Они специально учатся для того, чтобы вести эфиры. Как правило, у них хорошо поставлен голос (можно представить, сколько людей хлынут к педагогам по сценической речи, чтобы хорошо звучать в Clubhouse), они проверяют информацию и умеют профессионально вести дискуссию. Так что радио хоронить пока рано.