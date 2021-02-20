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20.02.2021 13:10
Рубрика: Общество

Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио

Текст: Сусанна Альперина
Крылатая фраза "Добро пожаловать в наш Клуб" (Welcome to our Club) приобрела в последние дни другое звучание: "Добро пожаловать в наш Клубный дом" (Welcome to our Clubhouse). Потому что новая социальная сеть Clubhouse захватывает множество людей с огромной скоростью.
Фото: Марина Волосевич Фото: Марина Волосевич
Фото: Марина Волосевич

...Что только не сделало человечество, чтобы освободить себе руки. Если в прошлых социальных сетях люди общались, печатая тексты и набирая слова на клавиатуре, то здесь доcтаточно просто уметь разговаривать. Это примерно, как когда текстовые сообщения на телефонах стало возможно заменять голосовыми. Люди поупирались, повозмущались, но привыкли.

Фото: istock
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Приглашение следует

"Хочешь инвайт в Clubhouse?" - написала я по старинке печатным текстом сообщение своему приятелю. Он ответил, что из всего, мною написанного, понял лишь слово "хочешь". Придется пояснить и ему, и тем, кто еще не знает, о чем я. Дело в том, что соцсеть Clubhouse сделала умный маркетинговый ход по привлечению клиентов. Он заключался в том, что она объявила себя закрытой - как бы элитарной. И попасть туда может только тот, кто получил от своих знакомых приглашение - инвайт (от английского to invite - приглашать, invitation - приглашение). Многие сразу же начали охотиться за инвайтами (они даже стали продаваться в интернете). А новеньким - тем, кто вступил в соцсеть - поначалу их дается всего два. Появились первые анекдоты на эту тему. Например, такой. В торговом центре человек попросил: "Можно я объявление сделаю, у меня пропал ребенок?". Ему отвечают: "Можно". Он наклоняется к микрофону и говорит: "У кого есть инвайт в Clubhouse?".

Однако не каждый, получивший приглашение, сможет стать членом сети: приложение Clubhouse работает лишь на iPhone и планшетах Apple. В связи с этим, в Сети появились карикатуры, где слово "Андроид" толкуется совсем по- новому (для владельцев смартфонов с системой Android Clubhouse недоступен).

Для тех же, кто попал в приложение, которое можно и просто назвать "Разговорником", нужно следующее. Первое - назвать свое правильное имя: с псевдонимами и никами Clubhouse не работает. Второе - определить свой круг интересов, иначе, простите за каламбур, будет неинтересно. И третье - быстро завести себе друзей - то есть подписаться на них - примерно как в Instagram. Далее остается лишь включить уведомления, и предложения посыпятся сами собой.

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Горе от ума

Грибоедов, когда написал в "Горе от ума" фразу "Шел в комнату, попал в другую", и представить себе не мог, что появится соцсеть, в которой все пространство будет организовано, как комнаты в доме Фамусова. Наверху пишется тема, которую в этой комнате обсуждают, и можно войти и слушать. От того, что человек в квартире или в офисе примыкает к компании людей и обсуждает с ними какую-то тему, это отличается - тем, что нельзя перебивать. Можно вступить в беседу, только если модератор дискуссии выведет тебя в спикеры и даст слово. Для этого нужно поднять виртуальную руку. А еще - тебя не видно физически. Ты - невидимка. Только голос и слышно. И этим Clubhouse отличается от той же программы Zoom, где есть камера и время, проведенное в общении, может быть ограничено. Присоединяться и слушать беседы в Clubhouse можно в любое время дня и ночи - особенно, если среди друзей есть иностранцы, которые ведут свои дискуссии как раз в "перевернутые" часы. Опять же, появились новые шутки и по этому поводу, например, такая: "Сниму комнату в Clubhouse".

Двое в комнате: я и Илон

Clubhouse, как новая игрушка, затягивает. Особенно людей одиноких, которым в свободное время не с кем поговорить. Но, как только первые дни поиграешь в нее, сразу возникает вопрос: где взять столько времени, чтобы зависать в разных комнатах и какая от этого может быть польза. Посидел, послушал, вышел. Некоторые люди публичные, а также СМИ, специалисты по маркетингу и пиару сразу же приспособили Clubhouse для работы. Так, например, стоило мне войти в сеть, как в первый же вечер я услышалa интересное выступление в одной из комнат, посвященной кино - известного продюсера Александра Роднянского, которое дало мне очень много новой информации по работе.

Фото: Предоставлено SonyPictures
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В первые дни я успела "побывать" на открытых планерках нескольких ведущих изданий. Узнала от коллег, что первым человеком, который в России собрал комнату в пять тысяч слушателей (это лимит первых дней в Clubhouse, затем уже Сергей Минаев собрал семь тысяч человек), был предприниматель Олег Тиньков - он воспользовался сетью, чтобы сделать важные заявления по развитию своего бизнеса. В Clubhouse побежали и звезды: можно только представить, сколько подписчиков захотят последовать за ними, ведь в соцсети можно задать звезде любой вопрос - то есть пообщаться напрямую. Режиссеры Кантемир Балагов, Илья Найшуллер, Юрий Быков, актеры Михаил Галустян, Юлия Снигирь, продюсеры Александр Акопов, Алексей Троцюк и Евгений Никишов, глава Роскино Евгения Маркова и другие - кого только не встретила я в соцсети "по работе". Как журналист, я получаю новую информацию, что называется, из первых рук. Это при том, что в Clubhouse по правилам нельзя записывать беседы. Я лишь делаю пометки, мол, на эту бы тему интересно было написать статью.

В первые же дни после быстрого распространения соцсети в России, появилась новость, как в ней общается сам Илон Маск. Писали о том, что он приглашает поговорить в Clubhouse российского президента. Пока такой формат общения - с участием глав государств - представить трудно. Это при том, что, опять же, появились шутки на эту тему. Например, такая: "Давосский экономический форум пройдет в Clubhouse". В этом плане вообще удивительно что сеть назвали Clubhouse, а не Гайд-Парк.

На какие темы говорят в Clubhouse? На самые разные. Я посещаю комнаты, где беседуют о кино и СМИ. Да и отношения - также интересно. Так, я заходила в комнату, где актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт беседовала с друзьями на тему: "Как выйти замуж за режиссера?". При том, что сама Анна давно замужем за режиссером Алексадром Коттом, и у них уже двое детей. С трудом заставила я себя в час ночи выйти из комнаты, в которой обсуждали, как пандемия повлияла на наше кино и как оно будет развиваться дальше. И то, потому что нужно было спать. Строфа Иосифа Бродского "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку" за время пандемии дважды приобрела другой смысл. И что самое обидное - именно то, что запись не ведется. Вышел из комнаты - нить дискуссии потерял. И никто тебе потом, как было, не расскажет.

Фото: Антон Благовещенский/РГ
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Сказка о потерянном времени?

Заинтригованная первыми днями пребывания в Clubhouse, я написала о нем пост в своих соцсетях. Через день Clubhouse подарил мне еще три инвайта. Уж не знаю, за пост ли это, или за то, что я внутри Сети активничала. Но это позволило мне пригласить еще трех друзей.

Свою комнату я пока не открывала. Хотя идея, на какую тему ее провести, появилась. А поскольку Сеть меня затянула, то я задалась вопросом: как еще она может быть мне полезна, кроме того, что, как журналист, я узнаю инсайды, которые первая могу потом использовать в своих статьях, а еще набираться опыта и мудрых мыслей. В таких раздумьях я вошла в комнату, посвященную Искусственному интеллекту. А в ней как раз рассказывали о том, как Clubhouse будет монетизироваться - то есть получать прибыли. Один из путей - продвинутым спикерам, звездам этой соцсети, будут платить пожертвования - донаты. Есть и другие. Разумеется, для монетизации будет важно количество подписчиков. И уже находятся те, кто действует не совсем честно. Так, я присоединилась к беседе, которая так и называлась "Как набрать подписчиков?". И ее модераторы буквально занимались жестким шантажом - они не давали слова тем, кто на них не подпишется. А мне тут, как назло, захотелось в первый раз поднять руку. Слова мне не дали, ведь я на них не подписалась. Так и разошлись - недовольные друг другом.

Аналитики (а о новинке сразу же появилось много статей в различных СМИ) предсказывают, что Clubhouse скоро всем приестся и люди перестанут в него "играть". Вполне возможно, будет и так. Но те, кто оценил, как помогает Clubhouse - то есть формат публичной дискуссии, позволяющей собрать несколько тысяч слушателей - в работе, вряд ли его быстро забудут.

Аркадий, говори красиво

Что касается того, станет ли Clubhouse новым радио. По сути, принцип работы приложения точно такой же, как и на радио - вещают люди, а слушатель может позвонить в эфир и задать вопрос, но не в каждой программе. В Clubhouse все то же самое, но гораздо быстрее. Однако, есть одно НО. Радио делают люди профессиональные. Они специально учатся для того, чтобы вести эфиры. Как правило, у них хорошо поставлен голос (можно представить, сколько людей хлынут к педагогам по сценической речи, чтобы хорошо звучать в Clubhouse), они проверяют информацию и умеют профессионально вести дискуссию. Так что радио хоронить пока рано.

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