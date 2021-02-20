Тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит окончание ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира в словенской Поклюке по состоянию здоровья.

Как сообщает Telegram-канал Союза биатлонистов России, в последние дни Польховский испытывал проблемы со здоровьем. А в пятницу его состояние ухудшилось, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов.

"В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй", - говорится в сообщении.

Ранее Польховский переболел коронавирусом во время одного из этапов Кубка мира.

На чемпионате мира сборная России пока не завоевала ни одной медали.