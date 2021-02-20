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У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры

Новости
    20.02.2021, 11:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Первый полнометражный проект "Союзмультфильма", игровая картина про Чебурашку, обзавелась датой премьеры. Как передает, со ссылкой на пресс-службу студии, ТАСС, семейную комедию о культовом герое зрители смогут посмотреть с 1 января 2023 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Поставит ленту, напомним, режиссер мегауспешого фэнтези "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко.

"Союзмультфильм" разрабатывает проект совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White, принимая активное участие на всех этапах его производства и "бережно следя за соответствием образа Чебурашки".

Картина будет совмещать игру живых актеров и анимацию - "с применением современных компьютерных технологий".

Сюжет пока не обозначен: сценарий пишут авторы трилогии "Последний богатырь" во главе с Виталием Шляппо.

Съемки запланировано начать в этом году.

Кстати, если кто вдруг за празднованиями упустил, 31 декабря вышла новогодняя серия мультика про неразлучных Гену с его Чебурашкой.

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