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20.02.2021 11:29
Рубрика: Общество

Ученые выявили три условия успешной демократии

Текст: Юрий Медведев
Фото: Angela Weiss / AFP Фото: Angela Weiss / AFP
Фото: Angela Weiss / AFP

Залог процветания демократического общества определяется далеко не теми условиями, которые сегодня считаются обязательными. Вопреки устоявшемуся мнению, качества личности лидера страны, всеобщие избирательные права, географические и культурные особенности государства вовсе не самые главные факторы для успеха демократии. Ей нужны совсем другие механизмы. Такой сенсационный вывод публикуют в журнале Current Anthropology историки из США и Мексики.

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Они исследовали три десятка государств со всего света и из самых разных исторических периодов, начиная с 13 века и кончая 19-м. Оценивали множество факторов, в частности, доступность ресурсов (пищи, товаров) для широких масс, развитость инфраструктуры, уровень бюрократизации, открытость социальных институтов для влияния со стороны жителей, равенство доходов и ответственность органов власти перед гражданами. Особое внимание уделено правам общества контролировать своих правителей: возможность импичмента в той или иной форме, ограничение лидеров в контроле над ресурсами и наличие инструментов для проверки государственными структурами друг друга.

По словам авторов работ, уже первые результаты их работы оказалось очень любопытными, но для окончательных выводов требуется детальный анализ. Но один очевиден уже сейчас. Речь идет об уровне благосостояния граждан. Оказалось, что вне зависимости от конкретного политического строя, культурных особенностей, географического положения, экономических предпосылок, наличия или отсутствия института выборов, люди в среднем жили лучше в странах, где работали всего три ключевых признака: господство закона над негласными правилами или договоренностями; система сдержек и противовесов, регулирующая и ограничивающая власть и знать на всех уровнях; обязательные и реально действующие инструменты для реализации воли граждан.

Универсален и механизм, чтобы эта триада выполнялась: равноценная налоговая политика, эффективная бюрократия и прозрачная фискальная политика. То есть надо, чтобы граждане вносили свои средства в казну, но не все одинаково, а пропорционально богатству и влиянию. А государство, в свою очередь должно открыто, понятно и эффективно эти средства распределять. Принципиально важно, чтобы народ понимал, как и зачем тратят деньги и что это повысит благосостояние людей. А при недовольстве они должны иметь гарантированный и понятный всем инструмент прямо или косвенно влиять на фискальную политику.

Кто-то скажет, что все это уже в прошлом, современные общества намного сложнее, они живут по другим законам. Но обращает на себя универсальность механизма, который обеспечивал благосостояние граждан. Он работал и в 13 веке, и в 19-м. Причем в самых разных странах, расположенных на разных континентах.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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