В фонде развития информационных технологий сменился состав участников

Утвержден новый состав наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Председателем совета назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В новый состав также вошли Вячеслав Шуленин и Александр Демьянов (ВЭБ.РФ), Андрей Ванин (Сбербанк России), Анна Нестерова ("Глобал Рус Трейд"), Николай Подгузов (Евразийский Банк Развития), Евгений Комар (Аппарат Правительства РФ), Валентин Макаров ("РУССОФТ"), технологический предприниматель Александр Галицкий.

Первое заседание наблюдательного совета в новом составе состоится 26 февраля. Одной из ключевых тем станет утверждение показателей эффективности деятельности фонда на 2021 год.

Российский Фонд развития информационных технологий (РФРИТ) - это оператор государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".