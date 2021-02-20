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20.02.2021 10:35
Рубрика: В мире

В Германии раскритиковали постоянные упреки Запада в отношении России

Текст: Александр Саможнев

Россия устала от неконструктивной политики Запада, заявил глава германо-российского форума, экс-премьер земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью газете Berliner Zeitung.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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По его словам, Россия попросту устала от вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. "В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным", - пояснил Платцек.

Политик придерживается мнения о необходимости защиты западных ценностей, но демонстрировать их следует на деле, а не на словах. "Мы все в Европе прямо сейчас ощущаем, что высокомерие неуместно, а за экономическую стабильность, как и за демократию и права человека, во всем мире приходится бороться каждый день", - подчеркнул Платцек.

Он обратил внимание на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда министр предложил четко определить, чего стороны хотят друг от друга. "В течение последних лет почему-то остается за скобками, что Россия является самой большой страной в мире и второй по величине ядерной державой. Поэтому я выступаю за то, чтобы мы искали пути, средства и возможности для мирного сосуществования, которое в перспективе имело бы аспекты партнерства", - заключил Платцек.

В мире Европа Германия Россия и Евросоюз

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