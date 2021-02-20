В Мексике вступит в силу изменение конституции о подсудности президента

Указ президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, реформирующий конституцию страны для привлечения к суду действующих глав республики, опубликован в официальной газете и вступит в силу 20 февраля.

Как гласит новая редакция статьи конституции Мексики, президент может быть обвинен и привлечен к ответственности за госизмену, коррупционные действия, преступления на выборах и "все те преступления, за которые может быть привлечен к ответственности любой гражданин", пишет РИА Новости. Чтобы возбудить уголовное дело против президента, обвинение должно быть предъявлено в сенате. Сенаторы будут принимать решение на основании применимого уголовного законодательства.

Реформа конституции входила в число предвыборных обещаний Лопеса Обрадора и была одобрена сенатом осенью прошлого года. В Мексике уверены, что подсудность главы государства поможет в борьбе с безнаказанностью госслужащих.