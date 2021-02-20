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20.02.2021 21:04
Рубрика: Общество

В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Более 200 миллионов доз всех известных вакцин от коронавируса распределено в 107 странах мира. Почти половина из этого количества выпадает на более богатые государства, входящие в группу G7, сообщает информагентство AFP.

Фото: iStock
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В связи с этим ООН призывает к справедливому распределению вакцины для блокирования распространения коронавируса. Даже по мере того, как страны продвигаются вперед с вакцинацией, уровень смертности сохраняется высоким. В общей сложности число погибших от пандемии во всем мире составило более 2,45 миллиона человек, а число заболевших - почти 111 миллионов.

Страны-члены G7 согласились выделить 7,5 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцины. В совместном заявлении подчеркивается необходимость проявления солидарности. Предлагается также, чтобы развитые государства пожертвовали вакцину странам с низким и средним уровнем дохода.

Общество Здоровье Международные организации ООН Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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