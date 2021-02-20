В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса

Более 200 миллионов доз всех известных вакцин от коронавируса распределено в 107 странах мира. Почти половина из этого количества выпадает на более богатые государства, входящие в группу G7, сообщает информагентство AFP.

В связи с этим ООН призывает к справедливому распределению вакцины для блокирования распространения коронавируса. Даже по мере того, как страны продвигаются вперед с вакцинацией, уровень смертности сохраняется высоким. В общей сложности число погибших от пандемии во всем мире составило более 2,45 миллиона человек, а число заболевших - почти 111 миллионов.

Страны-члены G7 согласились выделить 7,5 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцины. В совместном заявлении подчеркивается необходимость проявления солидарности. Предлагается также, чтобы развитые государства пожертвовали вакцину странам с низким и средним уровнем дохода.