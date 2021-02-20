В Приамурье мужчина пойдет под суд за попытку сжечь своего деда

В Амурской области будут судить 43-летнего жителя Свободненского района за попытку убийства с особой жестокостью, сообщает прокуратура региона.

Известно, что в августе прошлого года обвиняемый запер своего 83-летнего деда в одной из комнат дома, а дверь заколотил гвоздями. Затем внук сквозь отверстие между стенкой и потолком бросил в помещение канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и подожженную бумагу. От этого в комнате случился пожар. Старик сумел выбраться на улицу, разбив окно.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.