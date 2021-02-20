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20.02.2021 15:51
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре исключили распространение в РФ нового штамма птичьего гриппа

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор не допускает возможности широкого распространения на территории страны высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Об этом 20 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

"Важная проблема сегодняшнего дня - преодоление межвидового перехода разными инфекционными заболеваниями. Так было со свиным гриппом, птичьим гриппом, коронавирусами. И одна из задач нашей службы - отслеживание всех изменений вирусов гриппа птиц. Роспотребнадзор ведет работу по мониторингу высокопатогенного гриппа птиц на территории России и за рубежом", - пояснила глава ведомства.

Фото: iStock
Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в префектуре Тиба

Она объяснила, что разновидностей птичьего гриппа множество. Ведь впервые эта инфекция появилась примерно 100 лет назад. А вот высокопатогенные вирусы птичьего гриппа субтипа A(H5) появились впервые в 1997 году, стали в некоторых странах инфицировать диких птиц и продолжают вызывать вспышки у домашней птицы.

По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 1500 очагов высокопатогенного гриппа птиц на территории 41 страны. Из них больше 75% приходится на страны Европы (1127 очагов).

Однако до последнего времени этот грипп не передавался людям (другие разновидности птичьего гриппа передавались). "В мире не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования человека вирусами гриппа птиц A(H5N8)", - уточнила Попова.

Но недавно, по ее словам, ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выявили лабораторно подтвержденный первый случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). Был выделен генетический материал данного гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. Сейчас все заболевшие чувствуют себя хорошо. Течение болезни было легким.

Фото: EPA-EFE/Kai Foersterling
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"Дальнейшие риски инфицирования людей и животных исключены. Развития эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация не получили", - заверила Попова.

По ее словам, пока установлено, что грипп птиц A(H5N8) приобрел свойства передаваться от птицы к человеку. "Фактов передачи от человека к человеку мы не фиксируем", - отметила глава Роспотребнадзора. Она также рассказала, что столь оперативное обнаружение передачи высокопатогенного штамма гриппа птиц позволит начать работу над тест-системой по его выявлению и вакциной.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Эпидемия "птичьего гриппа"

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