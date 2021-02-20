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20.02.2021 10:00
Рубрика: Экономика

В России планируют создать Центр четвертой промышленной революции

Текст: Ирина Алпатова

Центр четвертой промышленной революции могут создать в России на площадке организации "Цифровая экономика". Такое решение предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Подобные центры открыты - в США, Колумбии, Бразилии, Норвегии и других государствах. Предполагается, что российский центр совместно с центрами других стран (они открыты в США, Колумбии, Бразилии, Норвегии и других - всего более 10 государств) будет разрабатывать подходы к нормативному регулированию и этике в инновационных отраслях экономики и обмениваться передовыми решениями в технологической сфере.

Один из примеров проектов центров - британский Unlocking Public Sector AI. Он состоит из гайдлайнов по закупке госорганами ИИ-решений. Ими в пилотном режиме уже пользуются в ОАЭ, Бахрейне, Чили и США. Россия также сможет присоединиться к проекту.

В прошлом году центр планировали открыть на площадке Сбербанка, однако из-за пандемии подписание соглашения с ВЭФ отложили. Сейчас ведется проработка меморандума о сотрудничестве.

"Следующая встреча весной этого года будет посвящена плану "быстрых побед" на ближайшие 3 года, чтобы был четкий горизонт совместных действий и синхронизация наших усилий. Россия готова делиться своими наработками и намерена выстраивать выгодное для себя сотрудничество в технологических сферах с мировыми лидерами отрасли в сфере ИИ, робототехники, беспилотного транспорта и других актуальных направлений", - рассказал Чернышенко.

Также он предложил в качестве платформы реализации проекта с российской стороны рассмотреть организацию "Цифровая экономика".

Экономика Отрасли Промышленность

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