В Россию пришел новый смартфон Xiaomi за 20 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально сообщила о старте продаж в России смартфона Redmi Note 9T. Он оснащен 6,53-дюймовым дисплеем FullHD+ и работает на процессоре MediaTek Dimensity 800U. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянной - 64 или 128 Гб.

Фото: Xiaomi

Основная камера имеет стандартный модуль 48 Мп, а также макро и портретный. Поддерживается съемка видео 4K с частотой 30 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

Также Redmi Note 9T оборудован аккумулятором на 5000 мАч, сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, модулем NFC для бесконтактных платежей, разъемом для наушников и портом USB-C. За звук отвечают стереодинамики.

Стоимость новинки составляет 20,5 тысячи рублей в официальном интернет-магазине, однако у некоторых продавцов девайс можно приобрести по цене от 17,5 тысячи рублей.

Конкурентом Redmi Note 9T может стать Samsung Galaxy M21, а также другой девайс от самой Xiaomi - Poco X3 NFC. Оба смартфона оснащены не только основным модулем камеры, но и широкоугольным для пейзажных снимков.