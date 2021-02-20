В США один человек погиб при столкновении самолета с грузовиком

В США один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения легкого самолета с грузовиком. Инцидент произошел в пятницу недалеко от порта Лос-Анджелеса.

Предполагается, что Piper PA-32 попытался приземлиться на дорогу в районе порта, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал FOX11. Известно, что самолет вылетел из Торранса, пригорода Лос-Анджелеса. На борту находился только пилот, который погиб. Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование инцидента.