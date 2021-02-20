В США отменили 4 тысячи авиарейсов из-за непогоды

"Можно проехать почти 2 тысячи миль от Рио-Гранде на мексиканской границе до реки Святого Лаврентия на канадской границе полностью в зимних штормовых условиях", - комментирует телеканал CNN. В отдельных регионах наступили небывалые холода. Так, температура упала ниже 32 градусов по Цельсию в Канзас-Сити в штате Миссури. Это температурный рекорд с 1989 года. Снег выпал в Браунсвилле в Техасе, где с 1898 года такое происходило только дважды.
По данным портала poweroutage.us, во вторник днем более четырех миллионов человек остались без электричества, в том числе более 3,2 миллиона только в Техасе, а также сотни тысяч по всей Луизиане и восьми других штатах, в основном на юге.
Ни один штат не пострадал сильнее, чем Техас, где снег покрывал большую часть территории. Ожидается, что до середины недели в регионе будет сохраняться экстремальный холод и перебои с электроснабжением. Губернатор Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение и ввел в действие Национальную гвардию. Тревожные линии перегружены призывами о помощи со стороны жителей. Президент Джо Байден обещал предоставить федеральные ресурсы в целях выправления ситуации.
Ожидается, что в течение следующих семи дней более 245 миллионов американцев столкнутся с температурами ниже нуля в континентальной части США по мере продолжения холодной погоды, прогнозирует Национальная метеорологическая служба.