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20.02.2021 11:45
Рубрика: В мире

В США отменили 4 тысячи авиарейсов из-за непогоды

Текст: Александ Саможнев
Беспрецедентные холода и снежный шторм, обрушившийся на большую часть территории США, оставили миллионы людей без электричества. По предварительным данным, жертвами стихии стали 47 человек, в том числе в результате ДТП на скользких дорогах. Бури также нарушили воздушное сообщение, закрыв аэропорты в Техасе, Луизиане и Миссисипи и вынудив отменить почти 4 тысячи рейсов. Во многих штатах объявлено чрезвычайное положение, сообщает портал nymag.com.

"Можно проехать почти 2 тысячи миль от Рио-Гранде на мексиканской границе до реки Святого Лаврентия на канадской границе полностью в зимних штормовых условиях", - комментирует телеканал CNN. В отдельных регионах наступили небывалые холода. Так, температура упала ниже 32 градусов по Цельсию в Канзас-Сити в штате Миссури. Это температурный рекорд с 1989 года. Снег выпал в Браунсвилле в Техасе, где с 1898 года такое происходило только дважды.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
WP: В США жертвами непогоды стали не менее 47 человек

По данным портала poweroutage.us, во вторник днем более четырех миллионов человек остались без электричества, в том числе более 3,2 миллиона только в Техасе, а также сотни тысяч по всей Луизиане и восьми других штатах, в основном на юге.

Ни один штат не пострадал сильнее, чем Техас, где снег покрывал большую часть территории. Ожидается, что до середины недели в регионе будет сохраняться экстремальный холод и перебои с электроснабжением. Губернатор Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение и ввел в действие Национальную гвардию. Тревожные линии перегружены призывами о помощи со стороны жителей. Президент Джо Байден обещал предоставить федеральные ресурсы в целях выправления ситуации.

Ожидается, что в течение следующих семи дней более 245 миллионов американцев столкнутся с температурами ниже нуля в континентальной части США по мере продолжения холодной погоды, прогнозирует Национальная метеорологическая служба.

В мире США РГ-Видео

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