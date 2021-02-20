В Техасе 13 миллионов жителей лишены доступа к чистой воде

В Техасе 13 миллионов местных жителей по-прежнему испытывают трудности с доступом к чистой воде. Водоснабжение штата резко сократилось в результате повреждения систем из-за небывалого похолодания. На юге США, в регионе, непривычном к таким низким температурам, люди, у которых лопнули или замерзли трубы, кипятят снег, чтобы получить воду, сообщает ВВС.

В начале этой недели энергосеть штата была перегружена резким увеличением спроса на тепло, поскольку температура упала до 30-летнего минимума - минус 18 градусов Цельсия. По состоянию на пятницу, около 180 тысяч домов и предприятий в Техасе все еще были обесточены. Всего же в понедельник из-за минусовых температур до 3,3 миллиона человек остались без электричества. Столица штата - город Остин - лишился 1,2 миллиарда литров воды в результате прорыва труб, сообщил журналистам директор службы городского водоснабжения.

Несколько других южных штатов, пострадавших в эти дни от снежных и ледяных штормов, также сообщили о перебоях в подаче воды. Так, было перекрыто водоснабжение в городе Джексон, штат Миссисипи, где проживают около 150 тысяч человек, а также в крупнейшем округе штата Теннесси, в который входит город Мемфис, с населением более 651 тысячи человек.

В результате холодов на юге США по меньшей мере 24 человека погибли, и официальные лица ожидают, что это число будет расти.