Владимир Соловьев прокомментировал блокировку в Clubhouse

Телеведущий и шоумен Владимир Соловьев появился в новой социальной сети Clubhouse в числе первых пользователей. Каково же было удивление многих, когда стало известно, что Соловьева соцсеть заблокировала. Говоря интернет-языком, "забанила".

Он этом он написал сам в своем Telegram-канале. Цитируем его слова (орфография и пунктуация сохранены): "Это очень смешно )))) Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети )))) все что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?".

Соловьев был заблокирован после того, как запустил свою "комнату" - то есть дискуссию для обсуждений. Он получил сообщение от администраторов соцсети следующего содержания: "Ваши последние комнаты были помечены как потенциально нарушающие доверие и безопасность, они находятся на проверке". Соловьев и это у себя опубликовал.

Вопрос - а зачем нужен мастеру слова Владимиру Соловьеву Clubhouse? Самый большой лимит пользователей, которые могут "попасть" в одну комнату и слушать дискуссию в ней в России - это пока семь тысяч человек. Однако у Соловьева аудитория на канале "Россия 1" (да и на радио "Вести FM") гораздо больше, чем семь тысяч человек. А если взять его активность в соцсетях, то, например, в Twitter у него почти полтора миллиона читателей, а в личном Telegram-канале почти 265 тысяч подписчиков. "Испугались, маленькие", - написал о блокировке себя в Clubhouse Владимир Соловьев. Действительно, с размахами дискуссий журналиста, соцсети ему "по колено" - маленькие. Тем не менее журналист сообщил о намерении обратиться в техподдержку Clubhouse и выяснить, что же произошло. Думается, что как только он получит ответ, так сразу же опубликует его в соцсетях. Так что история не закончена.

Что касается самой сети Clubhouse, то она заинтересована как в появлении в ней людей публичных, так и в скандалах. Таким образом про нее узнают как можно больше человек. А это важно, потому что соцсеть Facebook уже сообщила о том, что запустит у себя возможность общаться так же, как и в Clubhouse. Аудитория у Facebook на сегодняшний день в разы больше, так что если голосовое общение приживется там, Clubhouse получит серьезного конкурента.