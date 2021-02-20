Володин: Действия президента и кабмина минимизировали риски для экономики

России удалось минимизировать риски падения экономики в 2020 году за счет эффективных мер, принятых президентом Владимиром Путиным и правительством. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В интервью телеканалу "Дума ТВ" спикер напомнил, что экономические прогнозы в прошлом году были "очень неутешительные, особенно на пике пандемии". Так, ожидалось, что падение экономики в 2020 году превысит 5%. В целом же 2020-й стал беспрецедентным по количеству вызовов, считает он. Так, санкции стали более жесткими.

"Находясь в состоянии фактической блокады, противодействия пандемии, мы боролись за свою экономику, - констатировал Володин. - Сейчас видим, что страна за счет тех эффективных мер, которые принимал президент, над которыми работало правительство, минимизировала эти риски".

Володин уточнил, что снижение экономики по итогам года составило немногим более 3%. Парламентарий также обратил внимание на то, что сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность даже продемонстрировали рост. Удалось и восстановить темпы жилищного строительства, несмотря на падение в 2019 году.

Однако проблемы, связанные с пандемией, сильно повлияли на работу таких отраслей как туризм, гостиничный бизнес и вообще на сферу услуг.

"Вызовы, с которыми мы столкнулись, еще раз показали, что наша страна эффективно развивается, - подчеркнул спикер. - Мы можем многое - спасаем жизни людей, помогаем друг другу. Сделали все от нас зависящее, чтобы экономика, столкнувшись с такими проблемами, не снижала сильно темпы".