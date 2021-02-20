Вступил в силу запрет грузового транзита на МКАД

Вступило в силу совместное решение властей Москвы и Подмосковья о запрете выезда на МКАД и вылетные магистрали области транзитным фурам массой более 12 тонн. Этот запрет действует с сегодняшнего дня до 9.00 22 февраля.

По данным министерства транспорта Московской области, ежедневно по дорогам региона проезжают до 30 тысяч транзитных большегрузов тяжелее 12 тонн. В условиях непогоды таким машинам сложно преодолевать городские эстакады и развязки, что продемонстрировал рекордный снегопад, случившийся в столичном регионе в прошлые выходные. В ближайшие часы опять ожидается снег, поэтому транзитному крупногабаритному транспорту рекомендовано пользоваться ЦКАД, не заезжая на дороги в сторону Москвы дальше малого бетонного кольца.

Запрет не распространяется на большегрузы, которые едут конкретно в Москву или область и имеют действующий пропуск на передвижение по дорогам столичного региона.