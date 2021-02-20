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Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон

Новости
    20.02.2021, 16:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

А давненько что-то у нас уже не было ремейков, так что вот вам - вышел трейлер очередной адаптации адвенчуры "Берег москитов" (The Mosquito Coast) заслуженного американского автора Пола Теру.

Фото: youtube.com
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В этот раз - в формате сериала, конечно же. Где главную мужскую роль сыграл бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру (племянник автора первоисточника).

Компанию ему составили Гэбриел Бейтман ("Американская готика", ребут "Детских игр"), Мелисса Джордж ("Друзья", "Малхолланд Драйв"), Логан Полиш ("Астронавт Фармер"), Кимберли Эллис ("Сумеречная зона"), Скотти Товар ("Слишком стар, чтобы умереть молодым").

В центре истории - эксцентричный изобретатель, который увозит семью подальше от цивилизации, на, собственно, Берег москитов (не в смысле комаров, а в смысле индейцев москито) - ну и там у них всё не слава богу сразу.

Предыдущий перенос книги на экраны случился в 1986-м - от Питера Уира. Сыграли там Харрисон Форд, Хелен Миррен и Ривер Феникс. Снимали в Белизе. Лента взяла две номинации на "Золотой глобус", но кассы, мягко сказать, не собрала.

Премьеру шоу ждем 30 апреля на Apple TV+.

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