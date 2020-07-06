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НЛО летят над нашей зоной

Рецензии
    06.07.2020, 18:30
Текст:   Шамиль Керашев
Списанный в тираж, растративший мастерство актёр решает ограбить банк и в процессе начинает буквально перевоплощаться в случайных встречных. Банальный школьный конфликт с буллингом перерастает в китчевую мистическую загогулину. Немолодые супруги жарко спорят об отношении к инопланетянину-завоевателю, который принял обличье их покойной дочери, коварно давя на родительскую эмпатию.
Фото: youtube.com/HBOAsia Фото: youtube.com/HBOAsia
Фото: youtube.com/HBOAsia

И далее в подобном духе. Перезапущенная "Сумеречная зона" обрела второй сезон стараниями всё той же группы востребованных молодых авторов. Главный - по-прежнему Джордан Пил. Он сочиняет истории, выкручивая архетипические городские легенды и теории заговора в сторону чего-нибудь этакого с неожиданной (вернее, якобы неожиданной, а на деле - как того требует оммаж классике - нарочито наивной) концовкой. Он же собственной персоной появляется в кадре, читая мораль. Обычно - об относительности всякой морали.

Фото: kinopoisk.ru
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В общем, ничего нового - за исключением на удивление нетипичного для автора культовых "Прочь" и "Мы" нюанса. Если дебютные десять серий сплошь и рядом строились на леволиберальных методичках, с которыми Пил явно соглашался - пусть и не без троллинга "перегибов на местах", то продолжение почти полностью избавлено от социального дидактизма. Ни тебе борьбы с харассментом, ни пародийных шпилек в сторону Дональда Трампа, ни клича в защиту нелегальных мигрантов, ни Black Lives Matter.

Взамен - обобщённые высказывания о человеческих пороках, будь то жадность, зацикленность на потреблении, глупость или отказ от критического мышления. Густой саспенс. Приличная концентрация чёрного юмора (хотя его и прежде хватало) . Запоминающиеся образы - от виртуозно сыгранного Джимми Симпсоном одинокого неудачника до гнусного манерного астролога-шарлатана в исполнении Билли "Смокинг-С-Юбкой" Портера.

Плюс немного околонаучной фантастики (эпизод в духе "Чёрного зеркала" о слишком реалистичной компьютерной игре, признаться, тянет на плагиат - зато отлично сыгран и красиво декорирован). Плюс симпатичный камерный ретро-хоррор про кровожадного осьминога на полярной станции - по сути, технократическое лавкрафтианство. Плюс ламповые старомодные хэнд-мейд спецэффекты и тонна уютных отсылок к "Доктору Кто", Карпентеру, Дону Сигелу.

Так-то - без зажёванной повесточки, с прицелом на универсальные категории и разоблачение вековечных слабостей рода людского - оно вроде бы и лучше. Однако вот ведь обидный парадокс: за пределами публицистического "здесь и сейчас" - вне SJW-риторики и формата утрированных репортажей CNN о проблемах американского общества - остроумие Пила заметно слабеет. Порой скатываясь к проповедям об огульно "хорошем" и огульно "плохом".

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, нравоучительный посыл - обязательная фишка The Twilight Zone во всех её многочисленных ипостасях - теперь воспринимается просто довеском к набору ладно скроенных коротеньких жанровых фильмов. Местами гротескно-нелепым - когда речь заходит, например, о потенциальном желании головоногих моллюсков исправить "эволюционную несправедливость" вторжением на сушу. Местами - особенно в странной серии под "День сурка" - искусственно прикрученным и фальшивым.

Ключ к успеху (можно даже сказать - совет шоураннеров самим себе на будущее) - абсурдистский скетч про домохозяйку и волшебные яйца, снятый Озом Перкинсом: здесь смешное соседствует с жутковатым, вневременное с актуальным, а итоговый комментарий на тему консьюмеризма гармонично сочетается с основным сюжетом. Чего-то такого в больших количествах, наверное, стоит ждать от третьего сезона - при условии, что Джордан Пил со товарищи найдут пресловутый баланс между менторством и развлекательным контентом.

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