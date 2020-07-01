Вышел тизер перезапуска культового хоррора "Кэндимен"

На YouTube-канале Universal Pictures опубликован новый аляповатый тизер художественного фильма черной женщины-режиссера Ниа Дакосты "Кэндимен", перезапуска одноименной хоррор-линейки, первая часть которой, вышедшая в 1992-м, имеет твердый культовый статус.

Титульный герой - это мученически погибший чернокожий, ныне - при соблюдении несложного ритуала - возвращающийся в мир живых и карающий их крюком.

В ребуте сюжет переместится в Чикаго, а всеми остальными главными его действующими лицами также станут исключительно негры. Как то: Яхья Абдул-Матин II, Ванесса Эй Уильямс, Колман Доминго, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Тейона Паррис и Тони Тодд, разумеется. (BLM!!!).

Продюсер и сосценарист - вовсе даже не расист Джордан Пил.

В основе всего - рассказ автора "Восставшего из ада" Клайва Баркера.

Премьера - 24 сентября.

Предыдущий ролик смотрите здесь.