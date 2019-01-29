Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят

Хорошая новость: 27-летний американский актер и рэпер Лейкит Стэнфилд, известный как расслабленный Дариус из призового сэдкома "Атланта" и по хоррору "Прочь", может сыграть главную роль в ребуте значительного фильма ужасов "Кэндимен". Об этом пишет ScreenRant.

Проектом занимаются, как продюсеры и сценаристы, Джордан Пил ("Прочь") и Уин Розенфельд ("Черный клановец"). Режиссер - Ниа ДаКоста (криминальная драма с Тессой Томпсон "Лесок"). Склонная к тому, что их лента станет "духовным сиквелом" оригинала.

Старт съемок - июнь 2020 года. Дата премьеры еще не определена.

Первый "Кэндимэн", в постановке Бернарда Роуза, вышел в 1992 году. В основе - рассказ Клайва "Восставшего из ада" Баркера "Запретное", из "Книги крови". В 95-м появился сиквел - "Кэндимэн 2: Прощание с плотью", в 99-м - "Кэндимэн 3: День мертвецов". Во всех трех титульного героя

сыграл Тони Тодд, став одним из наиболее узнаваемых персонажей хорроров девяностых.

Актер уже прокомментировал перезапуск в том духе, что не прочь бы принять в новой картине участие.

Сюжет - исследование городской легенды об убийце с крюком вместо руки, приходящим из зеркала, если перед ним пять раз произнести "Кэндимен".

К слову, Тодд является и символом линейки "Пункт назначения". Которую тоже ждет перезапуск.

И такой еще факт: после успеха кроссовера "Фредди против Джейсона" появилась идея сделать ленту "Кэндимен против лепрекона". Которая, к сожалению, закончилась ничем.